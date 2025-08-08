fechar
Sport tem mais vitórias que o Grêmio na Arena do Grêmio, palco do próximo jogo

Ao todo foram disputados oito jogos, de 2014 até 2022, no novo estádio gremista. Curiosamente, o Sport nunca havia vencido no Olímpico

Por Victor Peixoto Publicado em 08/08/2025 às 18:40
Em 2016, o Sport venceu o Grêmio por 3 x 0 em Porto Alegre; Diego Souza marcou dois gols
Em 2016, o Sport venceu o Grêmio por 3 x 0 em Porto Alegre; Diego Souza marcou dois gols - LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA

Sport enfrenta o Grêmio no próximo domingo (10), às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Ainda sem vencer na competição, o Leão tem alguns bons motivos para acreditar que a sua primeira vitória sairá no Rio Grande do Sul.

O primeiro é que, embora não vencido a equipe gaúcha nos dois últimos confrontos, o saldo é positivo para o time pernambucano no recorte dos últimos 10 anos. De lá pra cá, Sport e Grêmio se enfrentaram em 14 oportunidades, com 8 vitórias rubro-negras, três empates e apenas duas vitórias gremistas.

Esse recorte é tão positivo para a equipe pernambucana que, desde a inauguração da Arena do Grêmio, em 2012, Sport tem mais vitórias que o próprio Grêmio em seu estádio, mesmo tendo marcado menos gols.

Foram 8 partidas disputadas na Arena, sendo a primeira delas pela Série A de 2014, com vitória por 2 x 0 dos donos da casa, e o último pela Série B de 2022, também com vitória tricolor, desta vez por 3 x 0.

Além dessas, a outra vitória do Grêmio diante do Sport no seu novo estádio foi também a maior goleada do recorte, um 5 x 0, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2017. Nas outras cinco partidas, o Sport se saiu vencedor em quatro delas, com o único empate tendo acontecido pelo Brasileirão de 2015, placar de 1 x 1.

O número impressiona não apenas pelo fato de um visitante ter mais vitórias que o mandante, mas, sobretudo por que, enquanto mandou os seus jogos no Estádio Olímpico, o Grêmio nunca perdeu uma partida para o Sport. 

Foram 21 jogos disputados em um intervalo de 56 anos, com 17 vitórias dos donos da casa e 4 empates. Curiosamente, o Sport também leva vantagem no único confronto entre as equipes em Porto Alegre que não foi disputado nos dois estádios já citados.

A partida em questão foi disputada em 1943, amistoso que terminou com vitória pernambucana por 3 x 0.

Todos os jogos entre Sport e Grêmio na Arena do Grêmio

  • Grêmio 3 x 0 Sport - Série B 2022
  • Grêmio 1 x 2 Sport - Série A 2021
  • Grêmio 1 x 2 Sport - Série A 2020
  • Grêmio 3 x 4 Sport - Série A 2018
  • Grêmio 5 x 0 Sport - Série A 2017
  • Grêmio 0 x 3 Sport - Série A 2016
  • Grêmio 1 x 1 Sport - Série A 2015
  • Grêmio 2 x 0 Sport - Série A 2014

Estatísticas

  • Vitórias do Grêmio: 3
  • Empates: 1
  • Vitórias do Sport: 4
  • Gols marcados pelo Grêmio: 16
  • Gols marcados pelo Sport: 12

