Transmissão de Fortaleza x Corinthians hoje (03): onde assistir, horário e escalações da 37ª rodada

Timão vem de empate contra o Botafogo, enquanto Tricolor da Pici volta a campo após garantir uma vitória de 1 a 0 contra o Galo; confira

Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, capital cearense. O duelo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

O Leão do Pici volta a campo após garantir uma vitória de 1 a 0 contra o Atlético-MG na rodada anterior.

O time do Nordeste busca mais um resultado positivo para continuar sua reação na Série A do Campeonato Brasileiro.

No momento, o clube mandante ocupa a 18ª posição na tabela, somando 40 pontos, ficando apenas um ponto atrás do Santos, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento (Z-4).

O Corinthians, por sua vez, vem de um empate por 2 a 2 diante do Botafogo e busca a recuperação imediata.

O empate na última rodada fez o clube alvinegro perder a oportunidade de se aproximar do G-8 da competição.

O time cearense terá alguns desfalques para a partida. João Ricardo, Prior e Bruno Pacheco estão em tratamento médico, enquanto Marinho e Rodrigo estão em fase de transição física. Já o Timão não poderá contar com o lateral Matheuzinho, suspenso.

Transmissão de Fortaleza x Corinthians ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo e com imagens em dois canais: na TV fechada, pelo SporTV, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Possíveis escalações de Fortaleza x Corinthians



Fortaleza

Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila, Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha, Tomás Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro.

Corinthians

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo, Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Gui Negão (Vitinho).

Ficha técnica da partida



Competição: Campeonato Brasileiro 2025 – 37ª rodada

Campeonato Brasileiro 2025 – 37ª rodada Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Arena Castelão, Fortaleza (CE) Data: 03 de dezembro de 2025 (quarta-feira)

03 de dezembro de 2025 (quarta-feira) Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Ficha de arbitragem



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Tabela de classificação do Brasileirão 2025

Flamengo - 1º lugar - 75 pontos - 36 jogos - 22 vitórias - 9 empates - 5 derrotas - 74 gols pró - 24 gols contra - 50 saldo de gols - 69% aproveitamento - Classificação: Libertadores Palmeiras - 2º lugar - 70 pontos - 36 jogos - 21 vitórias - 7 empates - 8 derrotas - 60 gols pró - 32 gols contra - 28 saldo de gols - 64% aproveitamento - Classificação: Libertadores Cruzeiro - 3º lugar - 69 pontos - 36 jogos - 19 vitórias - 12 empates - 5 derrotas - 53 gols pró - 26 gols contra - 27 saldo de gols - 63% aproveitamento - Classificação: Libertadores Mirassol - 4º lugar - 66 pontos - 37 jogos - 18 vitórias - 12 empates - 7 derrotas - 60 gols pró - 36 gols contra - 24 saldo de gols - 59% aproveitamento - Classificação: Libertadores Fluminense - 5º lugar - 61 pontos - 37 jogos - 18 vitórias - 7 empates - 12 derrotas - 48 gols pró - 39 gols contra - 9 saldo de gols - 54% aproveitamento - Classificação: Libertadores Botafogo - 6º lugar - 59 pontos - 36 jogos - 16 vitórias - 11 empates - 9 derrotas - 52 gols pró - 34 gols contra - 18 saldo de gols - 54% aproveitamento - Classificação: Pré-Libertadores Bahia - 7º lugar - 57 pontos - 36 jogos - 16 vitórias - 9 empates - 11 derrotas - 48 gols pró - 44 gols contra - 4 saldo de gols - 52% aproveitamento - Classificação: Pré-Libertadores São Paulo - 8º lugar - 48 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 9 empates - 14 derrotas - 40 gols pró - 46 gols contra - -6 saldo de gols - 44% aproveitamento - Classificação: Sul-Americana Corinthians - 9º lugar - 46 pontos - 36 jogos - 12 vitórias - 10 empates - 14 derrotas - 40 gols pró - 44 gols contra - -4 saldo de gols - 42% aproveitamento - Classificação: Sul-Americana Grêmio - 10º lugar - 46 pontos - 37 jogos - 12 vitórias - 10 empates - 15 derrotas - 43 gols pró - 50 gols contra - -7 saldo de gols - 41% aproveitamento - Classificação: Sul-Americana Vasco - 11º lugar - 45 pontos - 37 jogos - 13 vitórias - 6 empates - 18 derrotas - 55 gols pró - 55 gols contra - 0 saldo de gols - 40% aproveitamento - Classificação: Sul-Americana Bragantino - 12º lugar - 45 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 6 empates - 17 derrotas - 40 gols pró - 54 gols contra - -14 saldo de gols - 41% aproveitamento - Classificação: Sul-Americana Atlético-MG - 13º lugar - 45 pontos - 36 jogos - 11 vitórias - 12 empates - 13 derrotas - 38 gols pró - 41 gols contra - -3 saldo de gols - 41% aproveitamento - Classificação: Sul-Americana Ceará - 14º lugar - 43 pontos - 36 jogos - 11 vitórias - 10 empates - 15 derrotas - 33 gols pró - 36 gols contra - -3 saldo de gols - 39% aproveitamento Vitória - 15º lugar - 42 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 12 empates - 14 derrotas - 34 gols pró - 48 gols contra - -14 saldo de gols - 38% aproveitamento Santos - 16º lugar - 41 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 11 empates - 15 derrotas - 39 gols pró - 50 gols contra - -11 saldo de gols - 37% aproveitamento Internacional - 17º lugar - 41 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 11 empates - 15 derrotas - 41 gols pró - 53 gols contra - -12 saldo de gols - 37% aproveitamento Fortaleza - 18º lugar - 40 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 10 empates - 16 derrotas - 39 gols pró - 53 gols contra - -14 saldo de gols - 37% aproveitamento Juventude - 19º lugar - 34 pontos - 36 jogos - 9 vitórias - 7 empates - 20 derrotas - 34 gols pró - 65 gols contra - -31 saldo de gols - 31% aproveitamento Sport - 20º lugar - 17 pontos - 36 jogos - 2 vitórias - 11 empates - 23 derrotas - 28 gols pró - 69 gols contra - -41 saldo de gols - 15% aproveitamento

