Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Invictos há quatro jogos, Merengues vêm de empate em duelo contra o Girona. Equipe do País Basco é conhecida por ser um adversário difícil em sua casa
Athletic Bilbao e Real Madrid irão se enfrentar nesta quarta-feira (03), às 15h00 (horário de Brasília), em duelo antecipado válido pela 19ª rodada de La Liga. A partida será disputada no Nuevo San Mamés, em Bilbao.
Como chegam as equipes
O Athletic Bilbao venceu o Levante na rodada anterior, pelo placar de 2 a 0, e busca sua segunda vitória consecutiva na competição. O time do País Basco ocupa a oitava colocação na tabela, com 20 pontos.
O Real Madrid, por outro lado, está invicto há quatro jogos, mas precisa vencer novamente para seguir na disputa pela liderança contra o Barcelona. Na rodada anterior, o time ficou no empate contra o Girona, por 1 a 1.
Apesar da sequência invicta, os Merengues vivem momento conturbado nos bastidores, já que jornais espanhóis publicam rumores de supostas divergências entre o elenco e o técnico Xabi Alonso.
Onde assistir Athletic Bilbao x Real Madrid ao vivo
A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (03/12) – 15h00 (Horário de Brasília)
- Competição: La Liga – Rodada 19
- Local: Nuevo San Mamés, em Bilbao (Espanha)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Athletic Bilbao: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte e Yuri Berchiche; Jauregizar, Mora e Berenguer; Navarro, Nico Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Rudiger e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Arda Guler, Vinícius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.