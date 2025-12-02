fechar
Onde assistir | Notícia

Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Invictos há quatro jogos, Merengues vêm de empate em duelo contra o Girona. Equipe do País Basco é conhecida por ser um adversário difícil em sua casa

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 02/12/2025 às 16:54
Jogadores do Real Madrid comemoram gol
Jogadores do Real Madrid comemoram gol - Reprodução: Instagram/ Real Madrid

Clique aqui e escute a matéria

Athletic Bilbao e Real Madrid irão se enfrentar nesta quarta-feira (03), às 15h00 (horário de Brasília), em duelo antecipado válido pela 19ª rodada de La Liga. A partida será disputada no Nuevo San Mamés, em Bilbao.

Como chegam as equipes

O Athletic Bilbao venceu o Levante na rodada anterior, pelo placar de 2 a 0, e busca sua segunda vitória consecutiva na competição. O time do País Basco ocupa a oitava colocação na tabela, com 20 pontos.

O Real Madrid, por outro lado, está invicto há quatro jogos, mas precisa vencer novamente para seguir na disputa pela liderança contra o Barcelona. Na rodada anterior, o time ficou no empate contra o Girona, por 1 a 1.

Apesar da sequência invicta, os Merengues vivem momento conturbado nos bastidores, já que jornais espanhóis publicam rumores de supostas divergências entre o elenco e o técnico Xabi Alonso.

Onde assistir Athletic Bilbao x Real Madrid ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+.

 

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (03/12) – 15h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: La Liga – Rodada 19
  • Local: Nuevo San Mamés, em Bilbao (Espanha)
  • Onde Assistir: Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Athletic Bilbao: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte e Yuri Berchiche; Jauregizar, Mora e Berenguer; Navarro, Nico Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Rudiger e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Arda Guler, Vinícius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Leia também

Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações
La Liga

Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão Olympiacos x Real Madrid ao vivo online grátis? confira onde assistir
Liga dos Campeões

Transmissão Olympiacos x Real Madrid ao vivo online grátis? confira onde assistir

Compartilhe

Tags