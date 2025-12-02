fechar
Red Bull Bragantino x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Após garantir uma sequência de vitórias, Massa Bruta foi derrotado nas duas rodadas anteriores. Leão da Barra quer vencer para confirmar a permanência

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 02/12/2025 às 11:42
Thiago Couto comemora depois de jogo do Vitória
Thiago Couto comemora depois de jogo do Vitória - Victor Ferreira/Vitória

Red Bull Bragantino e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (03), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Como chegam as equipes

O Red Bull Bragantino foi derrotado nas duas rodadas anteriores, em resultados que interromperam uma sequência positiva de vitórias vivida pelo time após a chegada de Vagner Mancini.

Invicto há cinco jogos, o Vitória vem de vitória diante do Mirassol, pelo placar de 2 a 0. O Leão da Barra está em 15º lugar, com 42 pontos conquistados, e quer vencer para encaminhar a permanência na Série A.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Vitória ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (03/12) – 19h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 37
  • Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
  • Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Vitória: Thiago Couto; Zé Marcos, Camutanga e Lucas Halter; Raul Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira (Ronald) e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

