Grupo do Brasil na Copa do Mundo: confira possíveis adversários da Seleção

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pela primeira vez na história, 48 seleções disputarão a competição. Amarelinha será uma das cabeças-de-chave no sorteio da próxima sexta-feira (05)

Clique aqui e escute a matéria

O sorteio da Copa do Mundo se aproxima e a Seleção Brasileira está cada vez mais perto de conhecer seus adversários na disputa da competição, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Os grupos da Copa serão definidos na próxima sexta-feira (05), em evento realizado no Kennedy Center, em Washington. O torneio será o primeiro a contar com a presença de 48 seleções. 42 participantes já estão definidos.

Quando será o sorteio da Copa do Mundo?

O sorteio da Copa do Mundo será realizado no dia 5 de dezembro (sexta-feira), às 14h00 (horário de Brasília).

A Seleção Brasileira estará no pote 1, ao lado das três sedes e das outras oito melhores colocadas de acordo com o Ranking da FIFA.

O formato do sorteio ainda não foi confirmado. No entanto, já se sabe quem o Brasil não poderá encarar na fase de grupos da Copa do Mundo.

Quem não poderá ser adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo?

Nenhuma seleção sul-americana que garantiu a vaga na Copa do Mundo sem precisar da repescagem poderá ser adversária do Brasil.

Então, Argentina, Colômbia, Equador, Uruguai e Paraguai não poderão enfrentar a Seleção Brasileira na fase inicial da competição.

Além disso, as grandes "pedreiras" do Pote 1, além das sedes Estados Unidos, México e Canadá, estão fora do caminho inicial da Amarelinha. Na primeira fase, portanto, o Brasil também não irá enfrentar Espanha, França, Inglaterra, Holanda, Portugal, Bélgica e Alemanha.

Como será definido o grupo do Brasil na Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira irá enfrentar uma equipe de cada pote na fase de grupos da Copa do Mundo. Ou seja, o Brasil disputará a classificação ao mata-mata contra um país dos times 2, 3 e 4.

Potes da Copa do Mundo 2026

A FIFA irá manter o critério utilizado na última Copa do Mundo, em que os participantes foram alocados em seus potes de acordo com suas posições no Ranking da FIFA, com as nações da repescagem sendo relegadas, automaticamente, no Pote 4.

Confira como ficariam os potes para a Copa do Mundo 2026 seguindo essa projeção:

Pote 1

Estados Unidos



México



Canadá



Espanha



Argentina



França



Inglaterra



Portugal



Brasil



Holanda



Bélgica



Alemanha

Pote 2

Croácia



Marrocos



Colômbia



Uruguai

Suíça



Japão



Senegal



Irã



Coreia do Sul



Equador



Áustria



Austrália

Pote 3

Noruega



Panamá

Egito



Argélia



Escócia



Tunísia

Paraguai



Costa do Marfim



Uzbequistão



Catar



Arábia Saudita



África do Sul

Pote 4