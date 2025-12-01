Grupo do Brasil na Copa do Mundo: confira possíveis adversários da Seleção
Pela primeira vez na história, 48 seleções disputarão a competição. Amarelinha será uma das cabeças-de-chave no sorteio da próxima sexta-feira (05)
O sorteio da Copa do Mundo se aproxima e a Seleção Brasileira está cada vez mais perto de conhecer seus adversários na disputa da competição, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.
Os grupos da Copa serão definidos na próxima sexta-feira (05), em evento realizado no Kennedy Center, em Washington. O torneio será o primeiro a contar com a presença de 48 seleções. 42 participantes já estão definidos.
Quando será o sorteio da Copa do Mundo?
O sorteio da Copa do Mundo será realizado no dia 5 de dezembro (sexta-feira), às 14h00 (horário de Brasília).
A Seleção Brasileira estará no pote 1, ao lado das três sedes e das outras oito melhores colocadas de acordo com o Ranking da FIFA.
O formato do sorteio ainda não foi confirmado. No entanto, já se sabe quem o Brasil não poderá encarar na fase de grupos da Copa do Mundo.
Quem não poderá ser adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo?
Nenhuma seleção sul-americana que garantiu a vaga na Copa do Mundo sem precisar da repescagem poderá ser adversária do Brasil.
Então, Argentina, Colômbia, Equador, Uruguai e Paraguai não poderão enfrentar a Seleção Brasileira na fase inicial da competição.
Além disso, as grandes "pedreiras" do Pote 1, além das sedes Estados Unidos, México e Canadá, estão fora do caminho inicial da Amarelinha. Na primeira fase, portanto, o Brasil também não irá enfrentar Espanha, França, Inglaterra, Holanda, Portugal, Bélgica e Alemanha.
Como será definido o grupo do Brasil na Copa do Mundo?
A Seleção Brasileira irá enfrentar uma equipe de cada pote na fase de grupos da Copa do Mundo. Ou seja, o Brasil disputará a classificação ao mata-mata contra um país dos times 2, 3 e 4.
Potes da Copa do Mundo 2026
A FIFA irá manter o critério utilizado na última Copa do Mundo, em que os participantes foram alocados em seus potes de acordo com suas posições no Ranking da FIFA, com as nações da repescagem sendo relegadas, automaticamente, no Pote 4.
Confira como ficariam os potes para a Copa do Mundo 2026 seguindo essa projeção:
Pote 1
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Espanha
- Argentina
- França
- Inglaterra
- Portugal
- Brasil
- Holanda
- Bélgica
- Alemanha
Pote 2
- Croácia
- Marrocos
- Colômbia
- Uruguai
- Suíça
- Japão
- Senegal
- Irã
- Coreia do Sul
- Equador
- Áustria
- Austrália
Pote 3
- Noruega
- Panamá
- Egito
- Argélia
- Escócia
- Tunísia
- Paraguai
- Costa do Marfim
- Uzbequistão
- Catar
- Arábia Saudita
- África do Sul
Pote 4
- Jordânia
- Cabo Verde
- Gana
- Curaçao
- Haiti
- Nova Zelândia
- Repescagem UEFA 1
- Repescagem UEFA 2
- Repescagem UEFA 3
- Repescagem UEFA 4
- Repescagem mundial 1
- Repescagem mundial 2