Transmissão do sorteio da Copa do Mundo 2026: veja data, horário e onde assistir
Competição será disputada em três países: Canadá, México e Estados Unidos, contando com 48 seleções pela primeira vez na história; saiba mais
A Copa do Mundo 2026 está cada vez mais próxima, torcedor! O sorteio da fase de grupos da principal competição de seleções será realizado nesta sexta-feira (5), às 14h (de Brasília), em Washington, nos Estados Unidos.
A competição será disputada em três países: Canadá, México e Estados Unidos, contando com 48 seleções pela primeira vez na história.
Cada grupo da fase inicial da Copa contará com quatro equipes, sendo que os dois países mais bem colocados de cada chave avançam para o mata-mata, assim como os oito melhores terceiros lugares.
O sorteio começará com todas as seleções do pote 1 sendo distribuídas nos grupos A a L. Em seguida, serão sorteados os potes 2, 3 e 4, nessa ordem.
Nenhum grupo poderá ter mais de uma equipe da mesma confederação.
A regra se aplica a todas as confederações, exceto a UEFA, que terá 16 seleções classificadas. Cada grupo deve ter pelo menos uma e, no máximo, duas equipes da UEFA.
Copa do Mundo 2026: potes do sorteio
O sorteio da fase de grupos vai contar com quatro potes, com o Brasil no pote 1. Confira abaixo.
- Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;
- Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;
- Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul
- Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem da Europa, Repescagem da Europa, Repescagem da Europa, Repescagem da Europa, Repescagem Intercontinental, Repescagem Intercontinental
Onde assistir o sorteio da Copa do Mundo 2026
O sorteio da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá em Washington, EUA, no dia 5 de dezembro, às 14h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais: TV Globo, na tv aberta, sportv, na tv fechada, e ge tv, no YouTube.
Quem são os times da repescagem da Europa?
- Europa A: Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia
- Europa B: Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia
- Europa C: Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo
- Europa D: República Tcheca, Irlanda, Dinamarca e Macedônia do Norte
Quem são os times da repescagem intercontinental?
- RD Congo, Jamaica e Nova Caledônia
- Bolívia, Suriname e Iraque
