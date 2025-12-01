Transmissão do sorteio da Copa do Mundo 2026: veja data, horário e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Competição será disputada em três países: Canadá, México e Estados Unidos, contando com 48 seleções pela primeira vez na história; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

A Copa do Mundo 2026 está cada vez mais próxima, torcedor! O sorteio da fase de grupos da principal competição de seleções será realizado nesta sexta-feira (5), às 14h (de Brasília), em Washington, nos Estados Unidos.

A competição será disputada em três países: Canadá, México e Estados Unidos, contando com 48 seleções pela primeira vez na história.

Cada grupo da fase inicial da Copa contará com quatro equipes, sendo que os dois países mais bem colocados de cada chave avançam para o mata-mata, assim como os oito melhores terceiros lugares.

O sorteio começará com todas as seleções do pote 1 sendo distribuídas nos grupos A a L. Em seguida, serão sorteados os potes 2, 3 e 4, nessa ordem.

Nenhum grupo poderá ter mais de uma equipe da mesma confederação.

A regra se aplica a todas as confederações, exceto a UEFA, que terá 16 seleções classificadas. Cada grupo deve ter pelo menos uma e, no máximo, duas equipes da UEFA.

Copa do Mundo 2026: potes do sorteio

O sorteio da fase de grupos vai contar com quatro potes, com o Brasil no pote 1. Confira abaixo.

Pote 1 : Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;



: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha; Pote 2 : Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;



: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália; Pote 3 : Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul



: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem da Europa, Repescagem da Europa, Repescagem da Europa, Repescagem da Europa, Repescagem Intercontinental, Repescagem Intercontinental

Onde assistir o sorteio da Copa do Mundo 2026

O sorteio da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá em Washington, EUA, no dia 5 de dezembro, às 14h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais: TV Globo, na tv aberta, sportv, na tv fechada, e ge tv, no YouTube.



Quem são os times da repescagem da Europa?

Europa A: Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia



Europa B: Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia



Europa C: Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo



Europa D: República Tcheca, Irlanda, Dinamarca e Macedônia do Norte



Quem são os times da repescagem intercontinental?



RD Congo, Jamaica e Nova Caledônia



Bolívia, Suriname e Iraque

Neymar sofre GRAVE LESÃO e pode ficar de fora da COPA DO MUNDO DE 2026

