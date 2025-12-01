fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão do sorteio da Copa do Mundo 2026: veja data, horário e onde assistir

Competição será disputada em três países: Canadá, México e Estados Unidos, contando com 48 seleções pela primeira vez na história; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 01/12/2025 às 8:37
Trionda é a bola oficial da Copa do Mundo 2026
Trionda é a bola oficial da Copa do Mundo 2026 - Divulgação/Adidas

Clique aqui e escute a matéria

A Copa do Mundo 2026 está cada vez mais próxima, torcedor! O sorteio da fase de grupos da principal competição de seleções será realizado nesta sexta-feira (5), às 14h (de Brasília), em Washington, nos Estados Unidos.

A competição será disputada em três países: Canadá, México e Estados Unidos, contando com 48 seleções pela primeira vez na história.

Cada grupo da fase inicial da Copa contará com quatro equipes, sendo que os dois países mais bem colocados de cada chave avançam para o mata-mata, assim como os oito melhores terceiros lugares.

O sorteio começará com todas as seleções do pote 1 sendo distribuídas nos grupos A a L. Em seguida, serão sorteados os potes 2, 3 e 4, nessa ordem.

Leia Também

Nenhum grupo poderá ter mais de uma equipe da mesma confederação.

A regra se aplica a todas as confederações, exceto a UEFA, que terá 16 seleções classificadas. Cada grupo deve ter pelo menos uma e, no máximo, duas equipes da UEFA.

Copa do Mundo 2026: potes do sorteio 

O sorteio da fase de grupos vai contar com quatro potes, com o Brasil no pote 1. Confira abaixo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;
  • Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;
  • Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul
  • Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem da Europa, Repescagem da Europa, Repescagem da Europa, Repescagem da Europa, Repescagem Intercontinental, Repescagem Intercontinental

Onde assistir o sorteio da Copa do Mundo 2026

O sorteio da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá em Washington, EUA, no dia 5 de dezembro, às 14h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais: TV Globo, na tv aberta, sportv, na tv fechada, e ge tv, no YouTube.

Quem são os times da repescagem da Europa?

  • Europa A: Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia
  • Europa B: Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia
  • Europa C: Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo
  • Europa D: República Tcheca, Irlanda, Dinamarca e Macedônia do Norte

Quem são os times da repescagem intercontinental?

  • RD Congo, Jamaica e Nova Caledônia
  • Bolívia, Suriname e Iraque

Neymar sofre GRAVE LESÃO e pode ficar de fora da COPA DO MUNDO DE 2026

Leia também

Grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026: confira possíveis adversários da seleção brasileira
Copa do Mundo

Grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026: confira possíveis adversários da seleção brasileira
Chaveamento Repescagem Copa do Mundo 2026: confira formato e seleções participantes
Copa do Mundo

Chaveamento Repescagem Copa do Mundo 2026: confira formato e seleções participantes

Compartilhe

Tags