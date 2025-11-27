fechar
Selecao brasileira | Notícia

Site vaza possível uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026

Camisa principal do Brasil será inspirado no modelo utilizado na Copa do Mundo de 1970, com detalhes em verde. Estreia será na Data FIFA de março

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/11/2025 às 17:38
Matheus Cunha e Estêvão em jogo da Seleção Brasileira
Matheus Cunha e Estêvão em jogo da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

O site "FootyHeadlines", especializado em relevar novidades sobre os uniformes dos principais clubes e seleções, vazou o uniforme que será utilizado pela Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo.

As imagens mostram uma camisa amarela com detalhes verdes, em referências diretas à lendária campanha do Tri de 1970, no México.

A gola é verde, porém em um tom mais azulado do que o tradicional, mesma cor aplicada nas laterais da camisa.

Reprodução/ FootyHeadlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - Reprodução/ FootyHeadlines

Uniforme será lançado em março

Segundo o site, o uniforme será lançado oficialmente em março de 2026 e fará sua estreia no duelo contra a França.

A camisa azul, que também teve imagens vazadas recentemente, será usada pela primeira vez no encontro contra a Croácia, também em março.

O uniforme reserva da Seleção traz uma mudança de tom. A camisa azul será mais escura do que a utilizada nos últimos ciclos e carrega uma particularidade, a marca especial de Michael Jordan, linha premium produzida pela Nike.

O design segue o mesmo modelo inicialmente previsto para uma controversa camisa vermelha, conceito que acabou descartado por determinação do presidente da CBF, Samir Xaud.

Em agosto, o presidente da CBF confirmou que se reuniu emergencialmente com a Nike para vetar a produção de uma camisa vermelha para a Seleção.

O dirigente, que assumiu o cargo em 25 de maio, alegou que a mudança não fazia sentido histórico e pediu o cancelamento do projeto logo nos primeiros dias de mandato.

