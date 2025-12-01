fechar
Embratur apresenta Plano Brasis 2025–2027 ao trade pernambucano com foco na ampliação do turismo internacional

Com crescimento recorde de turistas estrangeiros, Pernambuco ganha plano para impulsionar sua promoção e conectar-se a novos mercados globais.

Por Júlia Nascimento Publicado em 01/12/2025 às 11:36
Imagem dos representantes do trade turístico, gestores municipais e autoridades estaduais para detalhar a versão local do Plano Internacional de Marketing Turístico do Brasil 2025–2027
Imagem dos representantes do trade turístico, gestores municipais e autoridades estaduais para detalhar a versão local do Plano Internacional de Marketing Turístico do Brasil 2025–2027 - Júlia Nascimento/ Jc Imagens

A Embratur apresentou, nesta segunda-feira (1º), no Recife, o plano de ação do Plano Brasis dedicado exclusivamente a Pernambuco. Construído em parceria com o Sebrae/PE e o Governo do Estado, o documento chega em um momento de crescimento expressivo no fluxo de visitantes internacionais para o estado e reúne diretrizes estratégicas para ampliar a presença pernambucana no mercado global de turismo nos próximos anos.

O encontro, realizado no auditório do Sebrae, reuniu representantes do trade turístico, gestores municipais e autoridades estaduais para detalhar a versão local do Plano Internacional de Marketing Turístico do Brasil 2025–2027.

A edição voltada a Pernambuco mapeia ações prioritárias, identifica oportunidades comerciais e apresenta caminhos para fortalecer a competitividade do destino no cenário internacional, levando em conta demandas específicas, potencialidades regionais e diferenciais culturais do estado.

Integração e expansão

Ao apresentar o plano, o diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis, destacou que a iniciativa busca reforçar a articulação entre governo, trade e cadeia produtiva.

“Estamos em um cenário muito otimista, batendo recordes de chegada de turistas. O crescimento da malha aérea internacional do estado abre espaço para novos produtos e experiências, ampliando a inserção de micro e pequenos empreendedores na cadeia produtiva”, afirmou.

O superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, ressaltou a necessidade de fortalecer o ecossistema de pequenas empresas, responsável por boa parte da cadeia produtiva do turismo.

“O Brasil tem múltiplos ‘Brasis’ que precisam ser promovidos com estratégia. O Sebrae atua para qualificar e desenvolver novos roteiros capazes de sustentar esse crescimento”, disse.

O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, pontuou que Pernambuco vive um momento de ampliação da conectividade internacional, com nove destinos estrangeiros atualmente ligados ao estado.

“O desafio agora é garantir a sustentabilidade dessas rotas e ampliar a atração de visitantes, gerando emprego e renda”, afirmou.

Crescimento do turismo internacional

Segundo dados apresentados pela Embratur, Pernambuco registrou 70,6 mil turistas internacionais em 2024. Em 2025, até outubro, o número chegou a 80,7 mil, crescimento de 68,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os principais mercados emissores foram Portugal, Argentina, Paraguai, Alemanha, Itália, Estados Unidos e França.

A temporada de cruzeiros 2024/2025 também contribuiu para o movimento turístico, com 19 atracações no Porto do Recife e mais de 26 mil visitantes, alcançando 85% de recomendação espontânea.

Ações integradas

A Embratur reforçou que a promoção internacional exige atuação coordenada entre secretarias de Turismo, Convention Bureaux, hotelaria, agências, operadores e demais segmentos do trade. O Plano Brasis prevê estratégias unificadas para ampliar a presença do destino em mercados prioritários e fortalecer a narrativa promocional do estado no exterior.

Segundo Bruno Reis, a entrega do plano a Pernambuco consolida o compromisso com um turismo mais competitivo, sustentável e diversificado, apoiado pela expansão da conectividade aérea e pela qualificação da oferta turística.

