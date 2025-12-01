Coquetel Molotov Negócios apresenta debates e oficinas no Recife Antigo
Sétima edição acontece nos dias 4 e 5 de dezembro com programação gratuita que envolve artistas, produtores, curadores e profissionais do mercado
Clique aqui e escute a matéria
O Coquetel Molotov Negócios chega à sétima edição nos dias 4 e 5 de dezembro, dentro do Edifício do Porto Digital, no Recife Antigo, com uma programação gratuita que reúne artistas, produtores, curadores, gestores públicos e especialistas da indústria criativa.
A proposta é abrir caminhos, ampliar conexões e oferecer ferramentas práticas para quem vive de música.
Depois de passar por Campina Grande e João Pessoa, o encontro retorna ao Recife consolidado como plataforma de formação e networking. Os temas vão da circulação de artistas ao impacto econômico da cultura, passando pela força das comunidades, a sustentabilidade dos festivais, a presença digital e os desafios do mercado atual.
A edição antecede o Festival No Ar Coquetel Molotov, que acontece no dia 6 de dezembro no Campus da UFPE. A iniciativa é da Coda Produções e do Instituto Cultural Coquetel Molotov, com apoio da Prefeitura do Recife, Embratur, Senac, Porto Digital, UBC e Shotgun.
Imersão criativa com times do mercado
A programação traz, pela manhã dos dias 4 e 5, a Imersão Conexões e Caminhos da Música, um encontro direto entre artistas pernambucanos e nomes que atuam na gestão de carreiras, curadoria e produção nacional.
Durante duas horas, os participantes têm acesso a relatos e perspectivas de Yan Hayashi, Carol Mattos, Ana Morena, Lucas Logiovini, Lenne Ferreira, Maurício Spinelli, Elza Medeiros, Antonio Gutierrez e Walter Júnior.
Oficinas para formação prática
O evento também abre espaço para oficinas voltadas a diferentes áreas da cadeia musical. No dia 4, a programação inclui Da Tela ao Touch, workshop sobre maquiagem artística com Michelle Pinheiro Barreto e Anna Leopoldina Cantarelli. À tarde, entram em cena Música, Proteção e Lucro com a advogada Larissa Oliveira, seguida por Rodando o Brasil, oficina de circulação comandada por Ana Morena.
No dia 5, a manhã começa com Destrava o CNPJ, guia de formalização para negócios musicais com Over Causil Montes. À tarde, Helena Cruz e Manu Julian conduzem Afinando as Ideias, oficina sobre composição em parceria. No fim do dia, Pedro Vilhena, da Meta, apresenta estratégias e tendências para o uso de Instagram, Threads, Facebook e WhatsApp.
As tardes do Auditório do Porto Digital são dedicadas aos debates. No dia 4, a celebração pelos 20 anos do Guerreiros do Passo abre as conversas, seguida pelo painel Pernambucar, que discute como música e turismo se fortalecem mutuamente. O encerramento do dia traz Urias apresentando o universo de seu álbum Carranca, em um bate-papo sobre identidade artística, estética e raízes afro-brasileiras.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No dia 5, o debate começa com Shotgun Apresenta A Força das Comunidades, explorando como eventos independentes crescem por meio de vínculos reais com o público. Em seguida, UBC Apresenta reúne nomes fundamentais da composição brasileira em uma conversa sobre a criação de hits. A programação se encerra com Gaby Amarantos apresentando Rock Doido, seu novo trabalho, em diálogo sobre experimentação, política e sonoridades amazônicas.
Programação completa
04 de dezembro (quinta-feira)
Local: Edf. Porto Digital, Recife Antigo
Imersão: 10h às 12h
Convidados: Yan Hayashi, Carol Mattos, Ana Morena, Lucas Logiovini, Lenne Ferreira, Maurício Spinelli, Elza Medeiros, Antonio Gutierrez e Walter Júnior
Oficinas
Da tela ao touch: 10h às 11h
Música, Proteção e Lucro: 14h às 16h
Rodando o Brasil: 16h30 às 18h30
Debates
20 Anos de Guerreiros do Passo: 14h30 às 15h30
Pernambucar: 16h às 17h30
Travessia Sonora com Urias: 18h às 20h
05 de dezembro (sexta-feira)
Imersão: 10h às 12h
Oficinas
Destrava o CNPJ: 10h às 11h
Afinando as Ideias: 14h às 16h
Estratégias nas plataformas da Meta: 16h30 às 18h30
Debates
A força das comunidades: 14h30 às 15h30
Caminhos da composição de hits: 16h às 17h30
Rock Doido com Gaby Amarantos: 18h às 20h
7º Coquetel Molotov Negócios
- Dias 4 e 5 de dezembro, das 10h às 20h
- Porto Digital, Cais do Apolo, 222, Recife Antigo
- Atividade gratuita mediante inscrição
- Imersão: https://forms.gle/P7yu7GGdMaGN88ew7
- Atividades: https://forms.gle/2UEBmXdE91MBuaVa9