Coquetel Molotov Negócios apresenta debates e oficinas no Recife Antigo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sétima edição acontece nos dias 4 e 5 de dezembro com programação gratuita que envolve artistas, produtores, curadores e profissionais do mercado

Clique aqui e escute a matéria

O Coquetel Molotov Negócios chega à sétima edição nos dias 4 e 5 de dezembro, dentro do Edifício do Porto Digital, no Recife Antigo, com uma programação gratuita que reúne artistas, produtores, curadores, gestores públicos e especialistas da indústria criativa.

A proposta é abrir caminhos, ampliar conexões e oferecer ferramentas práticas para quem vive de música.

Depois de passar por Campina Grande e João Pessoa, o encontro retorna ao Recife consolidado como plataforma de formação e networking. Os temas vão da circulação de artistas ao impacto econômico da cultura, passando pela força das comunidades, a sustentabilidade dos festivais, a presença digital e os desafios do mercado atual.

A edição antecede o Festival No Ar Coquetel Molotov, que acontece no dia 6 de dezembro no Campus da UFPE. A iniciativa é da Coda Produções e do Instituto Cultural Coquetel Molotov, com apoio da Prefeitura do Recife, Embratur, Senac, Porto Digital, UBC e Shotgun.

Imersão criativa com times do mercado

A programação traz, pela manhã dos dias 4 e 5, a Imersão Conexões e Caminhos da Música, um encontro direto entre artistas pernambucanos e nomes que atuam na gestão de carreiras, curadoria e produção nacional.

Durante duas horas, os participantes têm acesso a relatos e perspectivas de Yan Hayashi, Carol Mattos, Ana Morena, Lucas Logiovini, Lenne Ferreira, Maurício Spinelli, Elza Medeiros, Antonio Gutierrez e Walter Júnior.

Oficinas para formação prática

O evento também abre espaço para oficinas voltadas a diferentes áreas da cadeia musical. No dia 4, a programação inclui Da Tela ao Touch, workshop sobre maquiagem artística com Michelle Pinheiro Barreto e Anna Leopoldina Cantarelli. À tarde, entram em cena Música, Proteção e Lucro com a advogada Larissa Oliveira, seguida por Rodando o Brasil, oficina de circulação comandada por Ana Morena.

No dia 5, a manhã começa com Destrava o CNPJ, guia de formalização para negócios musicais com Over Causil Montes. À tarde, Helena Cruz e Manu Julian conduzem Afinando as Ideias, oficina sobre composição em parceria. No fim do dia, Pedro Vilhena, da Meta, apresenta estratégias e tendências para o uso de Instagram, Threads, Facebook e WhatsApp.

As tardes do Auditório do Porto Digital são dedicadas aos debates. No dia 4, a celebração pelos 20 anos do Guerreiros do Passo abre as conversas, seguida pelo painel Pernambucar, que discute como música e turismo se fortalecem mutuamente. O encerramento do dia traz Urias apresentando o universo de seu álbum Carranca, em um bate-papo sobre identidade artística, estética e raízes afro-brasileiras.

No dia 5, o debate começa com Shotgun Apresenta A Força das Comunidades, explorando como eventos independentes crescem por meio de vínculos reais com o público. Em seguida, UBC Apresenta reúne nomes fundamentais da composição brasileira em uma conversa sobre a criação de hits. A programação se encerra com Gaby Amarantos apresentando Rock Doido, seu novo trabalho, em diálogo sobre experimentação, política e sonoridades amazônicas.

Programação completa

04 de dezembro (quinta-feira)

Local: Edf. Porto Digital, Recife Antigo

Imersão: 10h às 12h

Convidados: Yan Hayashi, Carol Mattos, Ana Morena, Lucas Logiovini, Lenne Ferreira, Maurício Spinelli, Elza Medeiros, Antonio Gutierrez e Walter Júnior

Oficinas

Da tela ao touch: 10h às 11h

Música, Proteção e Lucro: 14h às 16h

Rodando o Brasil: 16h30 às 18h30

Debates

20 Anos de Guerreiros do Passo: 14h30 às 15h30

Pernambucar: 16h às 17h30

Travessia Sonora com Urias: 18h às 20h

05 de dezembro (sexta-feira)

Imersão: 10h às 12h

Oficinas



Destrava o CNPJ: 10h às 11h

Afinando as Ideias: 14h às 16h

Estratégias nas plataformas da Meta: 16h30 às 18h30

Debates



A força das comunidades: 14h30 às 15h30

Caminhos da composição de hits: 16h às 17h30

Rock Doido com Gaby Amarantos: 18h às 20h

7º Coquetel Molotov Negócios

