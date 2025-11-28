fechar
Centro Cultural Marcos Hacker de Melo promove Dia de Doar com café da manhã e exposições

Evento celebra cultura da doação, apresenta projetos sociais e recebe público para visitas às instalações e exposições; veja detalhes da programação

Por Bianca Tavares Publicado em 28/11/2025 às 12:52
Imagem do Centro MHM
Imagem do Centro MHM - Divulgação

Na próxima terça-feira (3), o Centro Cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem, Recife, vai abrir suas portas para o Dia de Doar, das 9h às 11h.

Inspirado no movimento global Giving Tuesday, que incentiva a cultura da doação, o evento contará com café da manhã especial, visitas às exposições de caixas musicais e da artista Thereza Eugênia, além do Infinito Café & Bistrô, em fase de soft open.

A fundadora do instituto, Cida Hacker de Melo, também vai apresentar os resultados do projeto Ressignificar, que atua em escolas públicas da Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O programa promove o desenvolvimento sociocultural e socioemocional de crianças e adolescentes, oferece livros customizados para o Ensino Fundamental, atividades no contraturno escolar, oficinas de música, esportes e cidadania, visitas culturais e um coral com 30 alunos.

O projeto conscientiza sobre questões socioambientais e realiza ações de revitalização escolar, estimulando o protagonismo dos estudantes. Atualmente, mais de 4 mil alunos e 250 professores de Barreiros, Gameleira e Rio Formoso participam da iniciativa.

O Dia de Doar acontece sempre na terça-feira após o Dia de Ação de Graças e segue a Black Friday, como contraponto ao consumismo, incentivando doações de dinheiro, tempo ou habilidades para causas sociais. O movimento reúne pessoas, empresas e organizações em ações coletivas de solidariedade.

Dia de Doar (MHM)

  • Data: terça-feira, 3 de dezembro
  • Horário: 9h às 11h
  • Local: Centro Cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo
  • Endereço: Av. Domingos Ferreira, nº 258, esquina com Rua Tenente João Cícero, Boa Viagem – Recife

Confirmação de presença: WhatsApp 81 9 9108-8008 ou 81 9 9931-8971

