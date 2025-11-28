fechar
Celebridades | Notícia

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, reage à eliminação e comenta parceria do cantor com Viviane Araújo

Modelo deixa A Fazenda, fala sobre provocações no jogo e se surpreende ao descobrir que Belo atuará com a ex-esposa em nova novela da TV Globo

Por Bianca Tavares Publicado em 28/11/2025 às 11:55 | Atualizado em 28/11/2025 às 12:00
Imagem de Rayane
Imagem de Rayane - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

A pós-roça foi intensa para Rayane Figliuzzi. Eliminada de A Fazenda 2025 com 28,63% dos votos, a influenciadora deixou o reality após perder a disputa para Toninho Tornado e Luiz Mesquita.

Ao sair, ela foi informada de que Belo trabalhará com Viviane Araújo na novela “Três Graças”, da Globo, novidade que provocou surpresa imediata.

“Viviane Araujo? Mentira? Ah, mas não tem problema. Não acredito, mas quero ver. É profissional, está tudo bem”, disse Rayane ao saber da escalação. Ela reforçou que não vê desconforto na parceria do namorado com a ex-esposa.

Leia Também

Dentro do confinamento, Rayane viveu momentos de tensão. A modelo se envolveu em confrontos frequentes, especialmente com Carol Lekker, que usava o relacionamento da influenciadora com Belo como munição para provocações.

Em outro episódio marcante, Rayane jogou cerveja no rosto de Tamires, ex-namorada de Davi Brito.

A eliminação encerra uma trajetória de altos e baixos no programa, marcada por rivalidades abertas e por uma postura que dividiu o público. Apesar das polêmicas, Rayane deixou o reality demonstrando tranquilidade sobre a vida fora da sede e sobre a nova fase profissional de Belo.

Leia também

Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (27)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na 10ª Roça
ELIMINAÇÃO A FAZENDA

Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (27)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na 10ª Roça
Vini Jr. celebra primeiro mês com Virginia e prepara surpresa romântica
Celebridades

Vini Jr. celebra primeiro mês com Virginia e prepara surpresa romântica

Compartilhe

Tags