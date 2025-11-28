Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, reage à eliminação e comenta parceria do cantor com Viviane Araújo
Modelo deixa A Fazenda, fala sobre provocações no jogo e se surpreende ao descobrir que Belo atuará com a ex-esposa em nova novela da TV Globo
Por
Bianca Tavares
Publicado em 28/11/2025 às 11:55
| Atualizado em 28/11/2025 às 12:00
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A pós-roça foi intensa para Rayane Figliuzzi. Eliminada de A Fazenda 2025 com 28,63% dos votos, a influenciadora deixou o reality após perder a disputa para Toninho Tornado e Luiz Mesquita.
Ao sair, ela foi informada de que Belo trabalhará com Viviane Araújo na novela “Três Graças”, da Globo, novidade que provocou surpresa imediata.
“Viviane Araujo? Mentira? Ah, mas não tem problema. Não acredito, mas quero ver. É profissional, está tudo bem”, disse Rayane ao saber da escalação. Ela reforçou que não vê desconforto na parceria do namorado com a ex-esposa.
Dentro do confinamento, Rayane viveu momentos de tensão. A modelo se envolveu em confrontos frequentes, especialmente com Carol Lekker, que usava o relacionamento da influenciadora com Belo como munição para provocações.
Em outro episódio marcante, Rayane jogou cerveja no rosto de Tamires, ex-namorada de Davi Brito.
A eliminação encerra uma trajetória de altos e baixos no programa, marcada por rivalidades abertas e por uma postura que dividiu o público. Apesar das polêmicas, Rayane deixou o reality demonstrando tranquilidade sobre a vida fora da sede e sobre a nova fase profissional de Belo.