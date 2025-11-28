Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, reage à eliminação e comenta parceria do cantor com Viviane Araújo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Modelo deixa A Fazenda, fala sobre provocações no jogo e se surpreende ao descobrir que Belo atuará com a ex-esposa em nova novela da TV Globo

Clique aqui e escute a matéria

A pós-roça foi intensa para Rayane Figliuzzi. Eliminada de A Fazenda 2025 com 28,63% dos votos, a influenciadora deixou o reality após perder a disputa para Toninho Tornado e Luiz Mesquita.

Ao sair, ela foi informada de que Belo trabalhará com Viviane Araújo na novela “Três Graças”, da Globo, novidade que provocou surpresa imediata.

“Viviane Araujo? Mentira? Ah, mas não tem problema. Não acredito, mas quero ver. É profissional, está tudo bem”, disse Rayane ao saber da escalação. Ela reforçou que não vê desconforto na parceria do namorado com a ex-esposa.

Dentro do confinamento, Rayane viveu momentos de tensão. A modelo se envolveu em confrontos frequentes, especialmente com Carol Lekker, que usava o relacionamento da influenciadora com Belo como munição para provocações.

Em outro episódio marcante, Rayane jogou cerveja no rosto de Tamires, ex-namorada de Davi Brito.

A eliminação encerra uma trajetória de altos e baixos no programa, marcada por rivalidades abertas e por uma postura que dividiu o público. Apesar das polêmicas, Rayane deixou o reality demonstrando tranquilidade sobre a vida fora da sede e sobre a nova fase profissional de Belo.

