Vini Jr. celebra primeiro mês com Virginia e prepara surpresa romântica

Virginia amanhece mimada com flores e bilhete carinhoso enquanto o casal comemora o primeiro mês de namoro à distância em clima apaixonado

A manhã desta sexta (28) ganhou um ar de romance para Virginia Fonseca.

Mesmo separados por continentes, ela e Vini Jr. deram um jeito de transformar o primeiro mês de namoro em um momento especial.

A influenciadora acordou com um buquê imenso de rosas vermelhas, acompanhado de um bilhete que deixou o clima ainda mais intenso. O jogador escreveu que espera muitos meses ao lado dela e reforçou o quanto está feliz com a relação.

Virginia mostrou o presente aos seguidores e não escondeu a alegria. Disse que despertou mimada e agradeceu ao atleta com uma declaração carinhosa.

"Hoje acordei sendo mimada pelo meu amorrr!!! 1° mês de muitos que virão, se Deus quiserrrr te amoo", escreveu.

Pouco depois, ele apareceu nos comentários reforçando o sentimento e deixando claro que também está vivendo essa fase de forma intensa.

"Te amo e que seja o primeiro de muitos", comentou.