fechar
Celebridades | Notícia

Vini Jr. celebra primeiro mês com Virginia e prepara surpresa romântica

Virginia amanhece mimada com flores e bilhete carinhoso enquanto o casal comemora o primeiro mês de namoro à distância em clima apaixonado

Por Bianca Tavares Publicado em 28/11/2025 às 11:29
Imagem de Virginia Fonseca
Imagem de Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

A manhã desta sexta (28) ganhou um ar de romance para Virginia Fonseca.

Mesmo separados por continentes, ela e Vini Jr. deram um jeito de transformar o primeiro mês de namoro em um momento especial.

A influenciadora acordou com um buquê imenso de rosas vermelhas, acompanhado de um bilhete que deixou o clima ainda mais intenso. O jogador escreveu que espera muitos meses ao lado dela e reforçou o quanto está feliz com a relação.

Leia Também

Virginia mostrou o presente aos seguidores e não escondeu a alegria. Disse que despertou mimada e agradeceu ao atleta com uma declaração carinhosa.

"Hoje acordei sendo mimada pelo meu amorrr!!! 1° mês de muitos que virão, se Deus quiserrrr te amoo", escreveu.

Pouco depois, ele apareceu nos comentários reforçando o sentimento e deixando claro que também está vivendo essa fase de forma intensa.

"Te amo e que seja o primeiro de muitos", comentou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

 

Leia também

Naiara Azevedo e Ana Castela anunciam nova parceria "Reclama com Meu Ex"
Celebridades

Naiara Azevedo e Ana Castela anunciam nova parceria "Reclama com Meu Ex"
Após polêmica com Narcisa, Tiago Barnabé adota novo nome para personagem
Celebridades

Após polêmica com Narcisa, Tiago Barnabé adota novo nome para personagem

Compartilhe

Tags