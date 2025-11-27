Naiara Azevedo e Ana Castela anunciam nova parceria "Reclama com Meu Ex"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ana Castela participou do audiovisual "Naiara15", que celebra os 15 anos de carreira da Naiara Azevedo. A colaboração resultou no novo single

Clique aqui e escute a matéria

Os nomes mais comentados do mundo sertanejo retornam para mais uma parceria. Naiara Azevedo e Ana Castela anunciaram o lançamento do novo single inédito "Reclama com Meu Ex", para a gravação do DVD Naiara15.

Uma nova versão de "Palhaça", colaboração entre as duas que já ultrapassou 500 milhões de streams, também estreia nesta sexta-feira (28), a partir de 12h.

Leia Também Now United encerra turnê no Brasil com casa cheia em Olinda

"Reclama com Meu Ex", foi composta por Gustavo Henrique, Matheus Freire, Matheus Cott e Marcelo Henrique, abordando desilusções amorosas e a vida pós-término.

"Naiara15" celebra os 15 anos de carreira Naiara Azevendo e foi gravado no Espaço Unimed, em São Paulo.

Além de Ana Castela, outros nomes importantes da música participaram do audiovisual, como Maiara & Maraisa, Murilo Huff, Israel & Rodolffo, Matogrosso & Mathias, Felipe & Rodrigo, Fred & Fabrício e Mari Fernandez.