Celebridades | Notícia

Naiara Azevedo e Ana Castela anunciam nova parceria "Reclama com Meu Ex"

Ana Castela participou do audiovisual "Naiara15", que celebra os 15 anos de carreira da Naiara Azevedo. A colaboração resultou no novo single

Por Bianca Tavares Publicado em 27/11/2025 às 10:53 | Atualizado em 27/11/2025 às 10:55
Imagem de Naiara Azevedo e Ana Castela
Imagem de Naiara Azevedo e Ana Castela - Marcel Bianchi

Os nomes mais comentados do mundo sertanejo retornam para mais uma parceria. Naiara Azevedo e Ana Castela anunciaram o lançamento do novo single inédito "Reclama com Meu Ex", para a gravação do DVD Naiara15.

Uma nova versão de "Palhaça", colaboração entre as duas que já ultrapassou 500 milhões de streams, também estreia nesta sexta-feira (28), a partir de 12h.

"Reclama com Meu Ex", foi composta por Gustavo Henrique, Matheus Freire, Matheus Cott e Marcelo Henrique, abordando desilusções amorosas e a vida pós-término.

"Naiara15" celebra os 15 anos de carreira Naiara Azevendo e foi gravado no Espaço Unimed, em São Paulo.

Além de Ana Castela, outros nomes importantes da música participaram do audiovisual, como Maiara & Maraisa, Murilo Huff, Israel & Rodolffo, Matogrosso & Mathias, Felipe & Rodrigo, Fred & Fabrício e Mari Fernandez.

