Agenda | Notícia

Now United encerra turnê no Brasil com casa cheia em Olinda

O grupo global realizou o último show no país em Pernambuco, com uma casa lotada de fãs e a reunião de ex-participantes e atuais membros

Por Bianca Tavares Publicado em 27/11/2025 às 10:05
Imagem do grupo Now United no Classic Hall
Imagem do grupo Now United no Classic Hall - Bruno Dantas

Na última terça-feira (25), o grupo pop global Now United realizou o último show da sua turnê no Brasil, no Classic Hall, em Olinda.

Com a casa cheia, a apresentação dos 17 membros do projeto contou com músicas de diferentes eras. O cantor Noah Noah foi responsável pela abertura do show e subiu ao palco com uma camisa da bandeira de Pernambuco.

Bruno Dantas

Imagem de Noah Noah - Bruno Dantas

O espetáculo do grupo durou cerca de duas horas, contando com trocas de figurinos, coreografias e ainda interações com os fãs.

Estiveram presentes atuais integrantes e ex-participantes: Sabina (México), Josh (Canadá), Krystian (China), Hina (Japão), Sina (Alemanha), Shivani (Índia), Sofya (Rússia), Bailey (Filipinas), Diarra (Senegal), Nour (Líbano), Savannah (Austrália), Desirée (Brasil), Melanie (Costa do Marfim), Rachel (Indonésia), Jayna (Filipinas), Luke (Estados Unidos) e Ariel (Hong Kong, China).

No Brasil, a turnê passou por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com a última apresentação em Pernambuco.

