Now United encerra turnê no Brasil com casa cheia em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O grupo global realizou o último show no país em Pernambuco, com uma casa lotada de fãs e a reunião de ex-participantes e atuais membros

Clique aqui e escute a matéria

Na última terça-feira (25), o grupo pop global Now United realizou o último show da sua turnê no Brasil, no Classic Hall, em Olinda.

Com a casa cheia, a apresentação dos 17 membros do projeto contou com músicas de diferentes eras. O cantor Noah Noah foi responsável pela abertura do show e subiu ao palco com uma camisa da bandeira de Pernambuco.



Imagem de Noah Noah - Bruno Dantas

O espetáculo do grupo durou cerca de duas horas, contando com trocas de figurinos, coreografias e ainda interações com os fãs.

Leia Também NOW UNITED faz show de despedida para Any Gabrielly, Noah Urrea e Josh Beauchamp

Estiveram presentes atuais integrantes e ex-participantes: Sabina (México), Josh (Canadá), Krystian (China), Hina (Japão), Sina (Alemanha), Shivani (Índia), Sofya (Rússia), Bailey (Filipinas), Diarra (Senegal), Nour (Líbano), Savannah (Austrália), Desirée (Brasil), Melanie (Costa do Marfim), Rachel (Indonésia), Jayna (Filipinas), Luke (Estados Unidos) e Ariel (Hong Kong, China).

No Brasil, a turnê passou por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com a última apresentação em Pernambuco.