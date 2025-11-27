fechar
Dia Nacional do Supermercado 2025 reúne setor em noite de homenagens e palestra com Hortência

Confraternização da APES reuniu líderes do varejo no Recife, contou com palestra de Hortência e marcou a entrega dos prêmios Carrinho de Ouro 2025.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 27/11/2025 às 0:52
Nesta quarta-feira (26) a Associa&ccedil;&atilde;o Permanbucana de Supermercado - realizou sua confraterniza&ccedil;&atilde;o anual celebrando o Dia Nacional do Supermercado.
Nesta quarta-feira (26) a Associação Permanbucana de Supermercado - realizou sua confraternização anual celebrando o Dia Nacional do Supermercado. - Jefferson Albuquerque/Social1

A Associação Pernambucana de Supermercados (APES) realizou, na última quarta-feira (26), a edição 2025 da confraternização anual em celebração ao Dia Nacional do Supermercado.

O encontro, exclusivo para convidados, ocorreu no Mirante do Paço, reunindo representantes do varejo alimentar, fornecedores e autoridades.

A programação deste ano trouxe uma novidade: a presença da ex-jogadora Hortência Marcari, maior cestinha da história da Seleção Brasileira, que ministrou a palestra “Lições de uma vida: estratégia, valores e atitudes de uma campeã”.

A jornalista Sabrina Rocha foi responsável pelo cerimonial, enquanto o cantor Rafa Cout animou o público.

Com o tema “A Nossa Força Vem da União”, o evento destacou avanços recentes do setor, como a inclusão da Cesta Básica Nacional de Alimentos sem tributação na Reforma Tributária e a modernização das regras do vale-alimentação e vale-refeição.

A APES também reforçou a articulação nacional em prol da liberação da venda de medicamentos em supermercados, tema em discussão no Congresso.

Premiação movimentou a noite

A cerimônia incluiu a entrega dos tradicionais Troféus Carrinho de Ouro e dos títulos Personalidade Destaque 2025, reconhecendo empresas, marcas e profissionais que se destacaram ao longo do ano. Entre os premiados:

  • Destaque Inovação: Lámen Treloso Zero Fritura
  • Fornecedor Indústria Nacional: Alvoar Lácteos e Engarrafamento Pitú
  • Fornecedor Indústria Regional: São Braz S.A.
  • Atacadista/Distribuidor: CADAN – Comercial Vita Norte
  • Qualidade em Atendimento: Oasis Alimentos – Feijão Turquesa
  • Marca Destaque: Mauricéa Alimentos do Nordeste
  • Destaque Serviço Nacional: Sicredi Recife
  • Lançamento Nacional: Sabão em Pó Brilux e Sonho – Indústrias Raymundo Fonte
  • Lançamento Regional: Futurinho Chocobiscuit
  • Fornecedor Parceiro: Somar / Kicaldo, Masterboi e Natto Alimentos

Os reconhecimentos individuais contemplaram Shirley Kelly, Zacarias Félix de Souza, Heverttton Veríssimo Marinho e Dr. Tadeu Calheiros, além de uma homenagem especial a Djalma Farias Cintra, do Bonanza Supermercados.

O evento reforçou a relevância econômica do setor supermercadista em Pernambuco, que reúne quase 19 mil empresas ativas e mais de 90 mil empregos formais, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (2024).

