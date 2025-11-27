Dia Nacional do Supermercado 2025 reúne setor em noite de homenagens e palestra com Hortência

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
A Associação Pernambucana de Supermercados (APES) realizou, na última quarta-feira (26), a edição 2025 da confraternização anual em celebração ao Dia Nacional do Supermercado.
O encontro, exclusivo para convidados, ocorreu no Mirante do Paço, reunindo representantes do varejo alimentar, fornecedores e autoridades.
A programação deste ano trouxe uma novidade: a presença da ex-jogadora Hortência Marcari, maior cestinha da história da Seleção Brasileira, que ministrou a palestra “Lições de uma vida: estratégia, valores e atitudes de uma campeã”.
A jornalista Sabrina Rocha foi responsável pelo cerimonial, enquanto o cantor Rafa Cout animou o público.
Com o tema “A Nossa Força Vem da União”, o evento destacou avanços recentes do setor, como a inclusão da Cesta Básica Nacional de Alimentos sem tributação na Reforma Tributária e a modernização das regras do vale-alimentação e vale-refeição.
A APES também reforçou a articulação nacional em prol da liberação da venda de medicamentos em supermercados, tema em discussão no Congresso.
Premiação movimentou a noite
A cerimônia incluiu a entrega dos tradicionais Troféus Carrinho de Ouro e dos títulos Personalidade Destaque 2025, reconhecendo empresas, marcas e profissionais que se destacaram ao longo do ano. Entre os premiados:
Destaque Inovação: Lámen Treloso Zero Fritura
Fornecedor Indústria Nacional: Alvoar Lácteos e Engarrafamento Pitú
Fornecedor Indústria Regional: São Braz S.A.
Atacadista/Distribuidor: CADAN – Comercial Vita Norte
Qualidade em Atendimento: Oasis Alimentos – Feijão Turquesa
Marca Destaque: Mauricéa Alimentos do Nordeste
Destaque Serviço Nacional: Sicredi Recife
Lançamento Nacional: Sabão em Pó Brilux e Sonho – Indústrias Raymundo Fonte
Lançamento Regional: Futurinho Chocobiscuit
Fornecedor Parceiro: Somar / Kicaldo, Masterboi e Natto Alimentos
Os reconhecimentos individuais contemplaram Shirley Kelly, Zacarias Félix de Souza, Heverttton Veríssimo Marinho e Dr. Tadeu Calheiros, além de uma homenagem especial a Djalma Farias Cintra, do Bonanza Supermercados.
O evento reforçou a relevância econômica do setor supermercadista em Pernambuco, que reúne quase 19 mil empresas ativas e mais de 90 mil empregos formais, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (2024).