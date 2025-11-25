fechar
Carina Lins comemora 20 anos de carreira com show especial neste domingo (30)

A cantora Carina Lins, marco simbólico para o brega pernambucano, prepara um grande evento no Clube Bela Vista, no Recife; confira detalhes

Por Bianca Tavares Publicado em 25/11/2025 às 9:30
Imagem de Carina Lins
Imagem de Carina Lins - FelipeSoutoMaior

Neste domingo (30), Carina Lins realiza um espetáculo de comemoração aos seus 20 anos de carreira, no Clube Bela Vista, no Recife.

A partir das 12h, o público poderá acompanhar um dia de reunião entre amigos, fãs e artistas consagrados do gênero do brega, incluindo Conde Só Brega, Tayara Andreza, Andrielly Souza e Thayzinha, além do DJ Fão, que incorpora a lista de gerações e gêneros.

O repertório conta com os principais hits da carreira da cantora e também suspresas preparadas especialmente para a plateia do dia.

Carina promete uma performance inesquecível, que combina energia, nostalgia e novos arranjos, reforçando seu papel no lugar da música pernambucana.

A festa é uma homenagem para a artista, que representa a força do brega como expressão cultural.

Os ingressos estão disponíveis online pelo site Bilheteria Digital e presencialmente nas lojas Esposende, FK Modas (Alto de Santa Terezinha) e Romo Surf (Dois Unidos). 

