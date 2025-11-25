fechar
A Fazenda 17: Conversa entre Carol, Duda e Mesquita redefine alianças e expõe novos alvos no jogo

Após um diálogo tenso envolvendo Fabiano, os três decidiram revisitar conflitos e esclarecer ruídos sobre convivência e combinações de votos

Por Bruna Oliveira Publicado em 25/11/2025 às 0:48
Uma conversa franca entre Carol, Duda e Mesquita reorganizou o tabuleiro estratégico dentro da sede de A Fazenda 17.

No encontro, Duda foi a primeira a assumir uma posição direta. A atriz destacou que suas escolhas sempre tiveram direção clara. “O meu objetivo sempre foi eliminar A Liga”, afirmou, tentando evidenciar coerência entre discurso e postura no jogo.

Mesquita buscou entender o afastamento de Carol e Kathy, questionando o que ainda impede uma aliança mais firme entre eles.

“O que vocês precisam ouvir para entender que a gente jogaria com vocês?”, indagou o lutador, em tom conciliador.

Carol, porém, sinalizou que as decisões do grupo não são automáticas. A peoa disse que ela e Kathy estão dispostas a jogar sozinhas quando necessário e reforçou que Saory e Dudu também podem se tornar alvos, dependendo do rumo das próximas dinâmicas.

A conversa expôs fragilidades e intenções que devem influenciar diretamente a composição das próximas Roças, num cenário em que alianças se mostram cada vez mais instáveis e estratégicas.

