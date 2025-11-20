fechar
A Fazenda 17: Fabiano projeta saída de Rayane e aponta próximos alvos após clima tenso na sede

Em conversa com Carol Lekker, o empresário demonstrou confiança de que Rayane Figliuzzi será a eliminada da próxima semana

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/11/2025 às 15:04
Mesmo com a votação atual ainda em andamento, Fabiano Moraes já mira a próxima Roça em A Fazenda 17.

Em conversa com Carol Lekker, o empresário demonstrou confiança de que Rayane Figliuzzi será a eliminada da próxima semana e afirmou acreditar que Dudu Camargo, atual Fazendeiro, deve indicá-la diretamente.

O papo começou quando Carol voltou a criticar Créo Kellab, relembrando rusgas que ficaram após a Dinâmica de Apontamento do último domingo (16).

Fabiano, que ouviu as reclamações da influenciadora, reforçou que tanto o ator quanto Toninho Tornado estão agora entre suas possíveis opções de voto.

“Desculpa, irmão, agora é cada um por si”, declarou, sinalizando mudanças na estratégia de convivência dentro do grupo.

O empresário também especulou sobre o formato da próxima semana, dizendo acreditar que mais de um participante pode deixar o programa em um intervalo curto.

Para ele, no entanto, o foco imediato está na saída de Rayane, que considera iminente. “Tem que ser essa semana”, afirmou, convicto de que a cunhã-poranga será o alvo principal da votação conduzida por Dudu.

As conversas refletem o clima de tensão crescente na reta final do reality, em que alianças se desfazem rapidamente e cada voto passa a ter peso decisivo.

