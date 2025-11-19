A Fazenda 17: Maria projeta desempenho na Prova do Fazendeiro e aponta a si mesma como principal obstáculo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A influenciadora conversou com Duda sobre o clima do dia e destacou que, caso não vença, ficará satisfeita se a atriz conquistar o chapéu da semana

Clique aqui e escute a matéria

Às vésperas da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (19), Maria Caporusso avaliou suas chances na disputa e admitiu que enxerga em si mesma a maior adversária da noite.

A influenciadora conversou com Duda sobre o clima do dia e destacou que, caso não vença, ficará satisfeita se a atriz conquistar o chapéu da semana.

O diálogo entre as duas, no entanto, começou com críticas ao episódio de punição causado por Dudu Camargo horas antes.

Maria e Duda classificaram como contraditória a postura do apresentador, que costuma cobrar rigidez no cumprimento das regras, mas acabou infringindo uma delas durante a manhã.

Em tom mais direto, Maria o definiu como “frio, calculista e esquisito”, afirmando que ele age de maneira individualista dentro do jogo.

Ao falar sobre a disputa pelo comando da sede, Maria disse esperar uma prova que privilegie agilidade e concentração. Ainda assim, avaliou que o maior desafio não estará nas adversárias, mas no próprio desempenho. “Vou competir com a minha maior rival: eu mesma”, declarou.

A declaração evidencia o clima de tensão crescente entre os peões na re