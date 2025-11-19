A Fazenda 17: Desentendimento entre peoas vira confronto coletivo e expõe tensões na sede

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clima já tenso em A Fazenda 17 ganhou um novo capítulo de conflitos na noite desta quarta-feira (19), após um suposto comentário mal interpretado desencadear uma sequência de atritos entre Rayane Figliuzzi, Carol Lekker, Kathy Maravilha e Tàmires Assis.

O episódio começou de forma discreta, mas rapidamente se transformou em um confronto aberto na sede.

A confusão teve início quando Rayane confidenciou a Maria Caporusso que teria ouvido, indiretamente, que Carol e Kathy estariam debochando dela.

Sem compreender exatamente o teor da história, Maria tentou esclarecer a situação, mas constatou que não tinha participação no caso e preferiu se afastar, encerrando sua parte no mal-entendido.

O afastamento, porém, não impediu que o assunto ganhasse novo fôlego. Ao seguir para a cozinha, Rayane voltou a mencionar o episódio e acabou provocando a reação imediata de Tàmires Assis, que se irritou ao ouvir o comentário e confrontou a empresária no corredor.

A partir daí, o desentendimento deixou de ser pontual. Chamadas para a conversa, Carol Lekker e Kathy Maravilha se juntaram a Tàmires, ampliando o conflito e dando origem a mais uma discussão intensa entre as peoas.

A troca de acusações se estendeu por alguns minutos e reforçou a instabilidade das relações dentro do reality, que vive sua fase mais sensível na reta final do jogo.