fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Desentendimento entre peoas vira confronto coletivo e expõe tensões na sede

A confusão teve início quando Rayane confidenciou a Maria Caporusso que teria ouvido, indiretamente, que Carol e Kathy estariam debochando dela

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/11/2025 às 18:30
Rayane discute com Carol, Kathy e Tàmires
Rayane discute com Carol, Kathy e Tàmires - Reprodução/RecordPlus

Clique aqui e escute a matéria

O clima já tenso em A Fazenda 17 ganhou um novo capítulo de conflitos na noite desta quarta-feira (19), após um suposto comentário mal interpretado desencadear uma sequência de atritos entre Rayane Figliuzzi, Carol Lekker, Kathy Maravilha e Tàmires Assis.

O episódio começou de forma discreta, mas rapidamente se transformou em um confronto aberto na sede.

A confusão teve início quando Rayane confidenciou a Maria Caporusso que teria ouvido, indiretamente, que Carol e Kathy estariam debochando dela.

Sem compreender exatamente o teor da história, Maria tentou esclarecer a situação, mas constatou que não tinha participação no caso e preferiu se afastar, encerrando sua parte no mal-entendido.

O afastamento, porém, não impediu que o assunto ganhasse novo fôlego. Ao seguir para a cozinha, Rayane voltou a mencionar o episódio e acabou provocando a reação imediata de Tàmires Assis, que se irritou ao ouvir o comentário e confrontou a empresária no corredor.

A partir daí, o desentendimento deixou de ser pontual. Chamadas para a conversa, Carol Lekker e Kathy Maravilha se juntaram a Tàmires, ampliando o conflito e dando origem a mais uma discussão intensa entre as peoas.

A troca de acusações se estendeu por alguns minutos e reforçou a instabilidade das relações dentro do reality, que vive sua fase mais sensível na reta final do jogo.

Leia também

A Fazenda 17: Alvo da semana, Wallas vira foco de estratégia entre peões para formação da próxima Roça
reality show

A Fazenda 17: Alvo da semana, Wallas vira foco de estratégia entre peões para formação da próxima Roça
Dudu alfineta Maria após desentendimento em A Fazenda 17: ‘Tão apagada que nem lembravam do nome’, diz o apresentador
reality show

Dudu alfineta Maria após desentendimento em A Fazenda 17: ‘Tão apagada que nem lembravam do nome’, diz o apresentador

Compartilhe

Tags