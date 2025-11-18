A Fazenda 17: Alvo da semana, Wallas vira foco de estratégia entre peões para formação da próxima Roça
Em mais um capítulo das articulações, Wallas Arrais entrou de vez no centro das estratégias de Duda Wendling, Fabiano Moraes e Luiz Mesquita
Em mais um capítulo das articulações que movimentam A Fazenda 17, Wallas Arrais entrou de vez no centro das estratégias de Duda Wendling, Fabiano Moraes e Luiz Mesquita.
Na manhã desta terça-feira (18), o trio passou boa parte do tempo analisando possibilidades para a formação da próxima Roça, prevendo que o cantor deve ser o indicado direto de Saory Cardoso e buscando alternativas para impedir que ele escape da eliminação.
Durante a conversa, Fabiano deixou claro que sua maior preocupação é o desempenho das adversárias no embate popular.
"Meu problema é a Maria ir para o banco e vazar. [...] A Kathy é muito mais forte que a Maria", avaliou o peão.
Duda concordou parcialmente, mas argumentou que o momento de cada participante no jogo pode influenciar o resultado.
“A Maria está começando a criar embates agora. Os assuntos do Wallas são muito antigos. Eu acho que ele sai antes dela”, ponderou a atriz.
Além da estratégia imediata, os três também tentaram projetar o ritmo de eliminação até a grande final, calculando quantos peões ainda deixarão o reality nas próximas semanas e como isso pode afetar seus planos.
Com o clima de disputa cada vez mais intenso, a formação da Roça promete estremecer os ânimos na sede e testar até onde vão as alianças — e os cálculos — dos participantes.