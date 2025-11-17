fechar
Reality | Notícia

Terceira temporada de Ilhados com a Sogra ganha trailer, data de estreia e elenco completo divulgado pela Netflix

O reality retorna mantendo a combinação entre convivência forçada, disputas familiares, surtos emocionais e situações que beiram o caos

Por Bruna Oliveira Publicado em 17/11/2025 às 15:39
Terceira temporada de Ilhados com a Sogra ganha trailer, data de estreia e elenco completo divulgado pela Netflix
Terceira temporada de Ilhados com a Sogra ganha trailer, data de estreia e elenco completo divulgado pela Netflix - Divulgação//Netflix

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix revelou, nesta segunda-feira (17), o trailer oficial e os nomes que compõem o elenco da terceira temporada de Ilhados com a Sogra.

O reality, que virou fenômeno nacional no streaming, retorna em 3 de dezembro mantendo a combinação já conhecida pelo público: convivência forçada, disputas familiares, surtos emocionais e situações que beiram o caos.

Fernanda Souza segue no comando da competição, enquanto Shenia Karlsson continua responsável pela mediação.

A plataforma confirmou que a nova fase será disponibilizada em três etapas.

Os quatro primeiros episódios chegam em 3 de dezembro; os seguintes, no dia 10; e o ciclo se encerra com um especial marcado para 17 de dezembro.

No trailer recém-lançado, o clima é de tensão permanente. A prévia mostra novas dinâmicas, discussões acaloradas, lágrimas e confrontos que reforçam o tom inflamado do reality.

A convivência entre sogras e seus genros ou noras segue como o centro dramático da atração.

Para esta edição, a seleção das famílias ganhou um processo inédito. As participantes foram escolhidas em uma convenção nacional que reuniu mais de 200 sogras de diferentes regiões do país.

O grupo passou por vivências inspiradas nas provas da segunda temporada, e as experiências do evento aparecerão em um dos episódios.

O reality chega embalada pelo desempenho expressivo do ano anterior, que colocou a produção rapidamente no Top 10 Brasil e a manteve no ranking por três semanas.

No âmbito internacional, Ilhados com a Sogra ainda garantiu a quinta posição entre os conteúdos de língua não inglesa no Top Global.

A Netflix também apresentou as seis famílias selecionadas para a competição, destacando perfis diversos, relações tensas e personalidades que prometem esquentar — e muito — a convivência na ilha.

Leia também

10 séries pouco conhecidas que são verdadeiros vícios secretos da Netflix
Netflix

10 séries pouco conhecidas que são verdadeiros vícios secretos da Netflix
Minissérie polonesa da Netflix revive tragédia marítima que chocou a Europa nos anos 1990
Netflix

Minissérie polonesa da Netflix revive tragédia marítima que chocou a Europa nos anos 1990

Compartilhe

Tags