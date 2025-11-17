Terceira temporada de Ilhados com a Sogra ganha trailer, data de estreia e elenco completo divulgado pela Netflix
O reality retorna mantendo a combinação entre convivência forçada, disputas familiares, surtos emocionais e situações que beiram o caos
A Netflix revelou, nesta segunda-feira (17), o trailer oficial e os nomes que compõem o elenco da terceira temporada de Ilhados com a Sogra.
O reality, que virou fenômeno nacional no streaming, retorna em 3 de dezembro mantendo a combinação já conhecida pelo público: convivência forçada, disputas familiares, surtos emocionais e situações que beiram o caos.
Fernanda Souza segue no comando da competição, enquanto Shenia Karlsson continua responsável pela mediação.
A plataforma confirmou que a nova fase será disponibilizada em três etapas.
Os quatro primeiros episódios chegam em 3 de dezembro; os seguintes, no dia 10; e o ciclo se encerra com um especial marcado para 17 de dezembro.
No trailer recém-lançado, o clima é de tensão permanente. A prévia mostra novas dinâmicas, discussões acaloradas, lágrimas e confrontos que reforçam o tom inflamado do reality.
A convivência entre sogras e seus genros ou noras segue como o centro dramático da atração.
Para esta edição, a seleção das famílias ganhou um processo inédito. As participantes foram escolhidas em uma convenção nacional que reuniu mais de 200 sogras de diferentes regiões do país.
O grupo passou por vivências inspiradas nas provas da segunda temporada, e as experiências do evento aparecerão em um dos episódios.
O reality chega embalada pelo desempenho expressivo do ano anterior, que colocou a produção rapidamente no Top 10 Brasil e a manteve no ranking por três semanas.
No âmbito internacional, Ilhados com a Sogra ainda garantiu a quinta posição entre os conteúdos de língua não inglesa no Top Global.
A Netflix também apresentou as seis famílias selecionadas para a competição, destacando perfis diversos, relações tensas e personalidades que prometem esquentar — e muito — a convivência na ilha.