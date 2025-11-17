Terceira temporada de Ilhados com a Sogra ganha trailer, data de estreia e elenco completo divulgado pela Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O reality retorna mantendo a combinação entre convivência forçada, disputas familiares, surtos emocionais e situações que beiram o caos

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix revelou, nesta segunda-feira (17), o trailer oficial e os nomes que compõem o elenco da terceira temporada de Ilhados com a Sogra.

O reality, que virou fenômeno nacional no streaming, retorna em 3 de dezembro mantendo a combinação já conhecida pelo público: convivência forçada, disputas familiares, surtos emocionais e situações que beiram o caos.

Fernanda Souza segue no comando da competição, enquanto Shenia Karlsson continua responsável pela mediação.

A plataforma confirmou que a nova fase será disponibilizada em três etapas.

Os quatro primeiros episódios chegam em 3 de dezembro; os seguintes, no dia 10; e o ciclo se encerra com um especial marcado para 17 de dezembro.

No trailer recém-lançado, o clima é de tensão permanente. A prévia mostra novas dinâmicas, discussões acaloradas, lágrimas e confrontos que reforçam o tom inflamado do reality.

A convivência entre sogras e seus genros ou noras segue como o centro dramático da atração.

Para esta edição, a seleção das famílias ganhou um processo inédito. As participantes foram escolhidas em uma convenção nacional que reuniu mais de 200 sogras de diferentes regiões do país.

O grupo passou por vivências inspiradas nas provas da segunda temporada, e as experiências do evento aparecerão em um dos episódios.

O reality chega embalada pelo desempenho expressivo do ano anterior, que colocou a produção rapidamente no Top 10 Brasil e a manteve no ranking por três semanas.

No âmbito internacional, Ilhados com a Sogra ainda garantiu a quinta posição entre os conteúdos de língua não inglesa no Top Global.

A Netflix também apresentou as seis famílias selecionadas para a competição, destacando perfis diversos, relações tensas e personalidades que prometem esquentar — e muito — a convivência na ilha.