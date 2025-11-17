fechar
Observatório da Tv | Notícia

10 séries pouco conhecidas que são verdadeiros vícios secretos da Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/11/2025 às 7:08
10 séries pouco conhecidas que são verdadeiros vícios secretos da Netflix
10 séries pouco conhecidas que são verdadeiros vícios secretos da Netflix - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Se você já assistiu aos grandes sucessos da Netflix e quer descobrir produções que realmente prendem, a plataforma tem uma seleção de séries que passam despercebidas, mas são completamente viciantes. Entre thrillers, dramas, comédias e mistérios, esses títulos vão te surpreender e garantir horas de maratona.

1. The OA

Prairie retorna após sete anos desaparecida, com habilidades misteriosas. Entre ficção científica e drama, a série mistura suspense e emoção de forma única.

2. Mindhunter

Agentes do FBI entrevistam serial killers para entender a mente criminosa. A tensão psicológica é constante, e cada episódio prende do início ao fim.

3. Marcella

Uma detetive britânica enfrenta casos complexos enquanto lida com traumas pessoais. Mistério e drama se combinam em uma narrativa intensa e envolvente.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

4. Russian Doll

Nadia revive o mesmo dia repetidamente e precisa desvendar o mistério por trás do loop temporal. Com humor ácido e reviravoltas inteligentes, é impossível parar de assistir.

5. The End of the F*ing World**

James e Alyssa embarcam em uma viagem improvável, cheia de situações inesperadas. Humor negro, romance e aventura tornam a série viciante.

6. Glitch

Moradores de uma pequena cidade retornam misteriosamente da morte, sem memória do que aconteceu. Mistério sobrenatural e drama humano se entrelaçam em uma história fascinante.

7. Kingdom

Um drama histórico com zumbis no período Joseon, na Coreia do século XVI. Combina ação, política e terror de forma impressionante.

8. Safe

Um thriller britânico onde um pediatra busca a filha desaparecida após uma tragédia familiar. Mistério e segredos de vizinhança mantêm a tensão do começo ao fim.

9. The Stranger

Segredos são revelados quando uma misteriosa mulher confronta pessoas com informações que mudam suas vidas. Suspense e mistério se combinam em uma trama envolvente.

10. Behind Her Eyes

Um triângulo amoroso se transforma em um jogo psicológico cheio de segredos e reviravoltas. Cada episódio deixa o espectador ainda mais intrigado.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Minissérie polonesa da Netflix revive tragédia marítima que chocou a Europa nos anos 1990
Netflix

Minissérie polonesa da Netflix revive tragédia marítima que chocou a Europa nos anos 1990
Séries que mostram diferentes versões de uma mesma história no decorrer da trama
entretenimento

Séries que mostram diferentes versões de uma mesma história no decorrer da trama

Compartilhe

Tags