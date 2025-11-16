Séries que mostram diferentes versões de uma mesma história no decorrer da trama

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A seguir, séries que elevam essa técnica a outro nível e mostram que, em ficção, nenhuma história existe em apenas uma versão

Ao longo dos últimos anos, algumas séries começaram a apostar em uma estratégia narrativa que prende o público do primeiro ao último episódio: contar a mesma história por ângulos completamente diferentes.

Seja mudando o ponto de vista, recriando versões alternativas dos fatos ou revelando detalhes que desmontam tudo o que o espectador acreditava, essas produções transformam a verdade em um território maleável e intrigante.

O resultado são tramas que brincam com memória, percepção e manipulação, fazendo da dúvida o motor da narrativa.

1. “The Affair” — a verdade tem dois lados (e às vezes quatro)

Onde assistir: Paramount+



A série se tornou referência ao apresentar cada episódio dividido entre diferentes perspectivas.

As roupas mudam, as falas se alteram, as motivações se contradizem — e o público percebe rapidamente que cada personagem reconstrói os acontecimentos à sua maneira.

É uma aula sobre como a memória é falha e profundamente subjetiva.

2. “WandaVision” — versões dentro de versões

Onde assistir: Disney+



A produção da Marvel brinca com camadas de realidade ao mostrar uma história que se reescreve conforme seus protagonistas tentam lidar com dor, perda e fantasia.

Cada episódio funciona como uma versão reinterpretada dos fatos, usando formatos de sitcoms para revelar — e esconder — verdades importantes.

3. “The Haunting of Hill House” — lembranças que contam histórias diferentes

Onde assistir: Netflix



Embora não seja narrada como versões contraditórias, a série transforma lembranças de infância em múltiplas leituras da mesma tragédia.

Cada irmão vê o passado sob um prisma distinto, criando uma colcha de memórias que nunca se encaixam totalmente.

4. “The Leftovers” — versões emocionais de uma mesma perda

Onde assistir: HBO Max



A série não reconta o mesmo evento, mas mostra interpretações distintas sobre a mesma tragédia global.

Cada núcleo cria uma narrativa própria para explicar o inexplicável, fazendo com que o público veja diversas versões subjetivas de uma mesma dor.

6. “How I Met Your Mother” — memórias embelezadas, distorcidas e reinventadas

Onde assistir: Star+



Aqui, a história é literalmente narrada por alguém que admite não lembrar de tudo com perfeição.

Ted passa anos recontando acontecimentos a partir de um ponto de vista sentimental — o que faz com que diversos episódios ganhem versões exageradas, confusas ou totalmente distorcidas.

7. “Gilmore Girls: Um Ano para Recordar” — tempo, memória e reencontros

Onde assistir: Netflix



O revival acompanha as personagens revisitando suas próprias histórias e reavaliando decisões passadas.

Não é uma recontagem direta dos mesmos eventos, mas funciona como uma versão amadurecida — e às vezes contraditória — daquilo que fãs acompanharam por anos.