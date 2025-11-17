Dudu alfineta Maria após desentendimento em A Fazenda 17: ‘Tão apagada que nem lembravam do nome’, diz o apresentador
O clima seguiu pesado após a discussão entre Tàmires e Maria; durante a manhã desta segunda (17), a cunhã-poranga comentou com Dudu sobre o embate
O clima seguiu pesado em A Fazenda 17 após a discussão entre Tàmires Assis e Maria Caporusso.
Durante a manhã desta segunda-feira (17), a cunhã-poranga voltou a comentar o embate e afirmou que a influenciadora teria passado “uma grande vergonha” ao, segundo ela, se humilhar por Matheus Martins.
Para Tàmires, a rival segue sendo uma “planta” no jogo e raramente se destaca nas dinâmicas ou conflitos.
Em conversa com ela, Dudu Camargo endossou as críticas.
O apresentador disse que sempre alertou Maria sobre sua falta de posicionamento na disputa e reforçou que sua presença era tão discreta que nem mesmo aparecia nas listas de “plantas” feitas entre os peões da Sede.