Enquete UOL A Fazenda 17 atualizada agora: empate técnico marca votação nesta quinta-feira (20); confira porcentagens
Estão na 9ª berlinda do reality rural da Record TV os peões Wallas Arrais, Maria Caporusso e Duda Wendling
A 9ª Roça de A Fazenda 17 se tornou um dos momentos mais decisivos da temporada, abrindo espaço para um embate emocional e estratégico entre três perfis completamente distintos: Wallas Arrais, Maria Caporusso e Duda Wendling.
A eliminação desta quinta-feira (20) promete redesenhar alianças, acirrar rivalidades e redefinir os rumos da reta final do jogo, que vive dias de alta pressão na sede.
A formação da berlinda aconteceu cercada de expectativas, já que os três peões chegaram à votação em momentos diferentes de seus jogos.
O que diz a enquete UOL?
Consultada às 15h20 desta quinta, a enquete UOL indica uma votação extremamente acirrada e praticamente um empate técnico entre os participantes.
Os números mostram que a diferença entre os dois mais votados é mínima, sugerindo um cenário totalmente aberto e sujeito a viradas de última hora.
De acordo com a parcial, no horário, as participantes Maria e Duda eram a favorita para permanecer no programa, com 33,48% dos votos cada uma; já Wallas se mostrou como possível eliminado, com 33,04% dos votos.
-
-
3
Wallas Arrais
33,04%