fechar
A Fazenda | Notícia

Enquete UOL A Fazenda 17 atualizada agora: empate técnico marca votação nesta quinta-feira (20); confira porcentagens

Estão na 9ª berlinda do reality rural da Record TV os peões Wallas Arrais, Maria Caporusso e Duda Wendling

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/11/2025 às 15:51
Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais estão na 9ª Roça de A Fazenda 17
Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais estão na 9ª Roça de A Fazenda 17 - Reprodução/RecordTV

Clique aqui e escute a matéria

A 9ª Roça de A Fazenda 17 se tornou um dos momentos mais decisivos da temporada, abrindo espaço para um embate emocional e estratégico entre três perfis completamente distintos: Wallas Arrais, Maria Caporusso e Duda Wendling.

A eliminação desta quinta-feira (20) promete redesenhar alianças, acirrar rivalidades e redefinir os rumos da reta final do jogo, que vive dias de alta pressão na sede.

A formação da berlinda aconteceu cercada de expectativas, já que os três peões chegaram à votação em momentos diferentes de seus jogos.

O que diz a enquete UOL?

Consultada às 15h20 desta quinta, a enquete UOL indica uma votação extremamente acirrada e praticamente um empate técnico entre os participantes.

Os números mostram que a diferença entre os dois mais votados é mínima, sugerindo um cenário totalmente aberto e sujeito a viradas de última hora.

De acordo com a parcial, no horário, as participantes Maria e Duda eram a favorita para permanecer no programa, com 33,48% dos votos cada uma; já Wallas se mostrou como possível eliminado, com 33,04% dos votos.

Leia também

A Fazenda 17: Fabiano projeta saída de Rayane e aponta próximos alvos após clima tenso na sede
reality show

A Fazenda 17: Fabiano projeta saída de Rayane e aponta próximos alvos após clima tenso na sede
A Fazenda 17: Desentendimento entre peoas vira confronto coletivo e expõe tensões na sede
reality show

A Fazenda 17: Desentendimento entre peoas vira confronto coletivo e expõe tensões na sede

Compartilhe

Tags