fechar
Agenda | Notícia

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê retornam a Olinda para show do projeto Dominguinho neste sábado (29)

Turnê vencedora do Grammy Latino volta à cidade onde o álbum nasceu e lota o Classic Hall com a presença do trio João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Por Bianca Tavares Publicado em 25/11/2025 às 8:50
Imagem de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Imagem de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Classic Hall, em Olinda, será o palco do reencontro entre João Gomes, Mestrinho e Jota.pê com a cidade onde o projeto Dominguinho tomou forma. O trio apresenta neste sábado, 29 de novembro, a turnê que recebeu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

A passagem por Olinda tem peso simbólico. Foi ali que o álbum foi gravado e o projeto ganhou identidade antes de alcançar reconhecimento nacional e internacional.

No palco, o público acompanha o repertório original, formado por releituras, composições próprias e músicas inéditas inseridas especialmente para esta turnê. O evento começa às 20h e os ingressos estão esgotados.

O projeto já percorreu diferentes regiões do país, com apresentações em Fortaleza, São Luís, São Paulo, Arcoverde, Fernando de Noronha e Natal.

Leia Também

Próximas apresentações

Após Olinda, a turnê segue para Porto Alegre, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, João Pessoa, Brasília, Belém, Salvador e Belo Horizonte.

A rota internacional também está confirmada para o próximo ano, com shows nos Estados Unidos, Bélgica, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal, Suíça, Itália e Irlanda.

No Classic Hall, o público encontra uma montagem criada para grandes casas de espetáculo, com estrutura técnica e produção adaptadas ao formato da turnê. A apresentação marca mais um passo na expansão do trio depois do reconhecimento conquistado pelo Grammy.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

A Fazenda 17: Conversa entre Carol, Duda e Mesquita redefine alianças e expõe novos alvos no jogo
reality show

A Fazenda 17: Conversa entre Carol, Duda e Mesquita redefine alianças e expõe novos alvos no jogo
Amaro Freitas encerra agenda do ano no Recife com show solo no Paço do Frevo
show

Amaro Freitas encerra agenda do ano no Recife com show solo no Paço do Frevo

Compartilhe

Tags