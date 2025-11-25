João Gomes, Mestrinho e Jota.pê retornam a Olinda para show do projeto Dominguinho neste sábado (29)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Turnê vencedora do Grammy Latino volta à cidade onde o álbum nasceu e lota o Classic Hall com a presença do trio João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

O Classic Hall, em Olinda, será o palco do reencontro entre João Gomes, Mestrinho e Jota.pê com a cidade onde o projeto Dominguinho tomou forma. O trio apresenta neste sábado, 29 de novembro, a turnê que recebeu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

A passagem por Olinda tem peso simbólico. Foi ali que o álbum foi gravado e o projeto ganhou identidade antes de alcançar reconhecimento nacional e internacional.

No palco, o público acompanha o repertório original, formado por releituras, composições próprias e músicas inéditas inseridas especialmente para esta turnê. O evento começa às 20h e os ingressos estão esgotados.

O projeto já percorreu diferentes regiões do país, com apresentações em Fortaleza, São Luís, São Paulo, Arcoverde, Fernando de Noronha e Natal.

Próximas apresentações

Após Olinda, a turnê segue para Porto Alegre, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, João Pessoa, Brasília, Belém, Salvador e Belo Horizonte.

A rota internacional também está confirmada para o próximo ano, com shows nos Estados Unidos, Bélgica, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal, Suíça, Itália e Irlanda.

No Classic Hall, o público encontra uma montagem criada para grandes casas de espetáculo, com estrutura técnica e produção adaptadas ao formato da turnê. A apresentação marca mais um passo na expansão do trio depois do reconhecimento conquistado pelo Grammy.