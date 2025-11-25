Álvaro se emociona ao ser eliminado na reta final da Dança dos Famosos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O influenciador Álvaro Xaro e sua professora, Mariana Torres, deram adeus à competição da Dança dos Famosos neste domingo (23), no Domingão com Huck. A dupla foi eliminada após a rodada dedicada ao Tango, que marcou mais uma etapa da reta final do quadro.

Álvaro encerrou sua participação com a pontuação total de 194,6 pontos, ficando na última colocação da noite. O destaque da noite foi Silvero Pereira e Thaís Sousa, que alcançaram a maior pontuação, seguidos por Wanessa Camargo, David Junior e Manu Bahtidão.

Ao saber do resultado, Álvaro não conteve a emoção e foi às lágrimas no palco, mas fez um discurso de agradecimento e vitória pessoal.

“Estar aqui pra mim, Luciano, eu já venci, de verdade, mesmo. Estar ao seu lado, nunca imaginei na minha vida. Conheci pessoas incríveis. Só de estar aqui eu já sou campeão”, declarou o influenciador. O apresentador Luciano Huck elogiou a dedicação de Álvaro, destacando que ele “levou alegria para todo mundo” e “viveu a Dança dos Famosos intensamente”, sendo um exemplo de perseverança e disciplina.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br