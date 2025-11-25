Álvaro se emociona ao ser eliminado na reta final da Dança dos Famosos
O influenciador Álvaro Xaro e sua professora, Mariana Torres, deram adeus à competição da Dança dos Famosos neste domingo (23), no Domingão com Huck. A dupla foi eliminada após a rodada dedicada ao Tango, que marcou mais uma etapa da reta final do quadro.
Álvaro encerrou sua participação com a pontuação total de 194,6 pontos, ficando na última colocação da noite. O destaque da noite foi Silvero Pereira e Thaís Sousa, que alcançaram a maior pontuação, seguidos por Wanessa Camargo, David Junior e Manu Bahtidão.
Ao saber do resultado, Álvaro não conteve a emoção e foi às lágrimas no palco, mas fez um discurso de agradecimento e vitória pessoal.
“Estar aqui pra mim, Luciano, eu já venci, de verdade, mesmo. Estar ao seu lado, nunca imaginei na minha vida. Conheci pessoas incríveis. Só de estar aqui eu já sou campeão”, declarou o influenciador. O apresentador Luciano Huck elogiou a dedicação de Álvaro, destacando que ele “levou alegria para todo mundo” e “viveu a Dança dos Famosos intensamente”, sendo um exemplo de perseverança e disciplina.
