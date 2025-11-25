Michelle Loreto pede demissão da Globo após 20 anos: “Desejos opostos”
A jornalista e apresentadora Michelle Loreto anunciou sua saída da TV Globo, após uma trajetória de 20 anos na emissora carioca. O comunicado foi feito por ela mesma nas redes sociais na última sexta-feira (21), revelando que a decisão ocorreu de forma tranquila, mas motivada por “desejos opostos” em relação ao seu futuro profissional.
A saída da jornalista se deu poucos dias após a Globo anunciar uma reestruturação em suas funções, realocando a jornalista na reportagem do núcleo de variedades. Segundo Michelle, essa mudança não se alinhava ao seu propósito.
“Estive no Bem Estar por 10 anos apresentando e fazendo reportagens, desde quando ele era um programa da grade. E aí eu me especializei e me apaixonei pelo jornalismo de saúde. Isso é o que eu faço, o que eu gosto, que eu acredito que é o meu propósito. E nesse momento, o lugar que a empresa quer para mim não é o lugar que eu quero seguir, onde eu estudo e me especializei. São desejos opostos. Isso acontece em qualquer relação, está tudo bem”, explicou ela.
Michelle Loreto se especializou e se dedicou por cerca de 10 anos ao jornalismo de saúde, atuando como repórter e, desde 2019, como apresentadora oficial do quadro Bem Estar em programas matinais como Encontro e É de Casa.
