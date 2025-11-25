Globo toma decisão e Três Graças perde capítulos em meio a fracasso no Ibope
A novela Três Graças se tornou alvo de uma nova estratégia traçada pela direção da Globo, com o objetivo de fisgar a atenção do público e reverter a queda na audiência do horário das nove.
Segundo informações do site Notícias da TV, a trama de Aguinaldo Silva perderá, até o próximo dia 6 de dezembro, em torno de, pelo menos, 11 capítulos. A edição tem avançado o conteúdo de maneira expressiva, suprimindo ou encurtando cenas inteiras.
A tática de edição com Três Graças também serve para tornar a narrativa mais ágil, priorizando os grandes acontecimentos e deixando menos espaço para subtramas lentas ou desenvolvimento prolongado de personagens secundários.
A diferenciação entre o número exibido e o conteúdo efetivo tem se ampliado nos últimos dias. Por exemplo, o 42º capítulo, cujo resumo foi divulgado oficialmente, é, na verdade, o de número 53 no planejamento inicial dos autores de Três Graças. A movimentação nos bastidores ocorre principalmente diante dos números ainda estarem abaixo do esperado no Ibope.
