Globo toma decisão e Três Graças perde capítulos em meio a fracasso no Ibope

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A novela Três Graças se tornou alvo de uma nova estratégia traçada pela direção da Globo, com o objetivo de fisgar a atenção do público e reverter a queda na audiência do horário das nove.

Segundo informações do site Notícias da TV, a trama de Aguinaldo Silva perderá, até o próximo dia 6 de dezembro, em torno de, pelo menos, 11 capítulos. A edição tem avançado o conteúdo de maneira expressiva, suprimindo ou encurtando cenas inteiras.

A tática de edição com Três Graças também serve para tornar a narrativa mais ágil, priorizando os grandes acontecimentos e deixando menos espaço para subtramas lentas ou desenvolvimento prolongado de personagens secundários.

A diferenciação entre o número exibido e o conteúdo efetivo tem se ampliado nos últimos dias. Por exemplo, o 42º capítulo, cujo resumo foi divulgado oficialmente, é, na verdade, o de número 53 no planejamento inicial dos autores de Três Graças. A movimentação nos bastidores ocorre principalmente diante dos números ainda estarem abaixo do esperado no Ibope.

VEJA MAIS: Jornalista da Globo debocha de vilã de Grazi Massafera em Três Graças

O post Globo toma decisão e Três Graças perde capítulos em meio a fracasso no Ibope foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.