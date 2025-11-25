Viviane Araújo revela conversa com marido sobre cenas com Belo em Três Graças
Viviane Araújo abriu o jogo sobre as expectativas criadas em torno do seu retorno às telinhas em Três Graças, atual novela das nove, em que irá contracenar com seu ex-namorado, o cantor Belo.
Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a atriz e rainha de bateria do Salgueiro deu detalhes sobre sua personagem, Consuelo, a reação de seu marido, o carioca Guilherme Militão, à escalação.
“A Consuelo é uma mulher forte, que tem esse poder de ajudar as pessoas. Ela vai entrar na trama pra ajudar o personagem do Misael [interpretado por Belo], que está no fundo do poço com a perda da mulher e se entregando ao alcoolismo”, disse Viviane Araújo. “Eles tiveram uma história no passado e ela vai tentar reerguer esse homem”, adiantou ela.
Segundo ela, o fato de dividir as cenas com Belo foi assunto com o seu marido, mas não foi algo visto como problema, pelo contrário. “A gente conversou. É um trabalho. Ele [o marido] me apoia e entendeu… A gente se apoia sempre”, garantiu Viviane.
