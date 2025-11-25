Viviane Araújo revela conversa com marido sobre cenas com Belo em Três Graças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Viviane Araújo abriu o jogo sobre as expectativas criadas em torno do seu retorno às telinhas em Três Graças, atual novela das nove, em que irá contracenar com seu ex-namorado, o cantor Belo.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a atriz e rainha de bateria do Salgueiro deu detalhes sobre sua personagem, Consuelo, a reação de seu marido, o carioca Guilherme Militão, à escalação.

“A Consuelo é uma mulher forte, que tem esse poder de ajudar as pessoas. Ela vai entrar na trama pra ajudar o personagem do Misael [interpretado por Belo], que está no fundo do poço com a perda da mulher e se entregando ao alcoolismo”, disse Viviane Araújo. “Eles tiveram uma história no passado e ela vai tentar reerguer esse homem”, adiantou ela.

Segundo ela, o fato de dividir as cenas com Belo foi assunto com o seu marido, mas não foi algo visto como problema, pelo contrário. “A gente conversou. É um trabalho. Ele [o marido] me apoia e entendeu… A gente se apoia sempre”, garantiu Viviane.

VEJA MAIS: Viviane Araújo revela como vai tentar equilibrar Três Graças e o Carnaval 2026

O post Viviane Araújo revela conversa com marido sobre cenas com Belo em Três Graças foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.