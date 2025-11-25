fechar
Gustavo Reiz volta à Globo para projeto ambicioso; saiba detalhes!

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/11/2025 às 8:20
Após a conclusão de Fuzuê, sua primeira e até então única novela das sete na TV Globo, que enfrentou um desempenho de audiência abaixo do esperado, o autor Gustavo Reiz está de volta à emissora. A novidade, no entanto, marca uma guinada significativa em sua carreira: ele irá se dedicar a um novo e promissor formato: as novelas verticais.

O Observatório da Televisão apurou que o autor foi contratado para escrever duas novelas verticais. O primeiro projeto, que contará com a direção de Marcelo Zambelli, tem previsão de início de gravações já em janeiro.

O retorno de Reiz ocorre para um projeto ambicioso do Globoplay, plataforma de streaming da Globo, que está investindo na produção de microdramas, que são histórias intensas e curtas, filmadas e pensadas para o consumo em dispositivos móveis (na vertical), um fenômeno de consumo que já domina mercados como o da China.

Cabe lembrar que Gustavo Reiz não teve seu contrato fixo renovado em maio do ano passado, logo após o fim de Fuzuê (2023/2024), trama que substituiu o sucesso Vai na Fé e registrou baixa audiência para o horário.

