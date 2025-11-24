Amaro Freitas encerra agenda do ano no Recife com show solo no Paço do Frevo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O show, em formato solo, marca também a estreia da Praça do Frevo - no terceiro andar do Paço do Frevo - como novo espaço para receber eventos

O pianista Amaro Freitas retorna ao Recife no dia 28 de novembro para a última apresentação do ano na cidade.

O show, em formato solo e com público limitado a 150 pessoas, marca também a estreia da Praça do Frevo — no terceiro andar do Paço do Frevo — como novo espaço para receber eventos artísticos na capital.

Reconhecido internacionalmente como um dos nomes mais inventivos do jazz contemporâneo, o artista apresenta repertório baseado em “Y’Y” (“Iê Iê”), álbum premiado pela APCA como Melhor Álbum Instrumental do Ano e que percorreu países como França, Japão, Dinamarca, Estados Unidos, Itália e Grécia.

No projeto, o piano preparado dialoga com influências de John Cage e com o legado percussivo de Naná Vasconcellos, aproximando o instrumento de uma dimensão rítmica capaz de evocar matrizes afro-brasileiras e amazônicas.

Além das faixas do disco mais recente, Amaro incluirá composições de trabalhos anteriores, como “Sangue Negro” (2016), “Rasif” (2018) e “Sankofa” (2021). Pianista, compositor e diretor musical, ele acumula prêmios como o Prêmio da Música Brasileira (2025) e o reconhecimento como Melhor Instrumentista do Ano pelo Prêmio Multishow (2024).

A revista DownBeat já definiu sua estética como “uma abordagem do teclado tão única que é surpreendente”.

Com a abertura oficial da Praça do Frevo, o espaço passa a integrar a agenda cultural do museu. A próxima atração já está definida: o coletivo Reverbo, idealizado por Juliano Holanda, sobe ao palco no dia 4 de dezembro com um repertório de frevos autorais, incluindo obras inéditas.

O Paço do Frevo, reconhecido pelo Iphan como Centro de Referência dedicado à salvaguarda da tradição, é um dos principais espaços de difusão do frevo em Pernambuco.

O equipamento, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), integra ações de pesquisa, formação e celebração da memória do ritmo declarado patrimônio imaterial pela Unesco.

Serviço

Amaro Freitas em “Y’Y” – Show solo



Dia: 28 de novembro (sexta-feira), às 20h

Local: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife

Abertura da casa: 19h

Informações: @pacodofrevo

Ingressos (3º lote): R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) – Sympla

Link: https://bileto.sympla.com.br/event/112799

Funcionamento do Paço do Frevo: Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Horários: terça a sexta, 10h às 17h; sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), com entrada gratuita às terças-feiras

