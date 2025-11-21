Abertura do Verão Goiana 2026 inicia em Ponta de Pedras a partir desta sexta (21)
Programação reúne nomes nacionais e artistas locais para movimentar o litoral norte de Pernambuco; confira a programação atualizada
A praia de Ponta de Pedras inicia nesta sexta-feira, 21 de novembro, mais uma etapa da Abertura do Verão Goiana 2026. Serão dois finais de semana de atrações que prometem transformar a orla em um grande ponto de encontro para moradores e turistas.
As apresentações acontecem de 21 a 23 e de 28 a 30 de novembro, criando uma sequência de eventos que prepara o clima para a alta estação.
Depois de passar por Atapuz e Carne de Vaca, o projeto desembarca agora em Ponta de Pedras com uma programação que mistura música, lazer e cultura. O público poderá acompanhar um repertório variado que reflete o espírito do verão pernambucano, com ritmos como forró, reggae, axé, piseiro, samba e pagode embalando as noites à beira-mar.
Entre os destaques confirmados estão Dudu Nobre, Simone Mendes, Edson Gomes, Xand Avião e Saulo Fernandes, além de talentos regionais que fortalecem a identidade cultural do município. Os shows começam às 20h nas sextas e nos sábados.
Já nos domingos, a festa inicia às 15h, aproveitando o movimento natural da orla e o clima de praia. A festa também funciona como porta de entrada para a programação oficial do Verão Goiana 2026, que começa em janeiro.
A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Goiana e reforça o compromisso do município em valorizar o turismo, a cultura e os eventos que fortalecem o calendário local e atraem novos visitantes ao litoral norte pernambucano.
Programação Completa – Ponta de Pedras
21/11 – 20h
Natanzinho Lima • Hiago Rabelo • Iguinho & Lulinha
22/11 – 20h
Dudu Nobre • Netynho Xote 10 • Simone Mendes
23/11 – 15h
Grupo Aconchego • Menos é Mais • Edcity Fantasmão • Victor Leão • Erika Silva
28/11 – 20h
André Forró dos Errados • Saulo Fernandes • Edson Gomes • Isaque Gomes
29/11 – 20h
Alcemar Gomes • Xand Avião • Tribo de Jah
30/11 – 15h
Dudu Sacaninha • Raça Negra • Patusco • Bom Gosto • Day Araújo