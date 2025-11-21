Recife é reconhecido em duas categorias de prêmio internacional com selo da ONU

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No LivCom Awards, cidade conquistou a medalha de prata nas categorias The Whole City, que envolve ações de urbanismo, e Soluções e Tecnologias

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura do Recife foi reconhecida em duas categorias do Prêmio Internacional para Comunidades Habitáveis (LivCom Awards), realizado nesta sexta-feira (21), na Turquia. A competição, que tem selo da ONU, recebeu 281 inscrições de 52 países.

O Recife conquistou a medalha de prata nas categorias The Whole City e Soluções e Tecnologias.

Na primeira, foram avaliadas iniciativas relacionadas ao envelhecimento ativo, envolvendo ações de urbanismo, saúde, assistência social, direitos humanos, meio ambiente e cultura. Entre os programas apresentados pela gestão municipal estão o Calçada Legal, casas de acolhimento para idosos, grupos de convivência, atividades culturais e unidades de atendimento específicas.

Na categoria Soluções e Tecnologias, o destaque foi a atuação dos Centros Comunitários da Paz (Compaz), que oferecem programação cultural e esportiva voltada a diferentes faixas etárias e comunidades, incluindo exposições e batalhas de brega funk.

Envelhecimento Saudável

Durante o evento, o Recife também recebeu o selo de Cidade Piloto para o Envelhecimento Saudável, concedido a cinco cidades no mundo. A capital pernambucana ficou ainda entre as finalistas em outras duas categorias, ao lado de cidades como Viena, Liverpool e Dubai.

Segundo a prefeitura, entre 2021 e 2025, o município acumulou mais de dez premiações internacionais em diferentes áreas de gestão pública, incluindo reconhecimentos de organismos como ONU, Unesco e entidades como Bloomberg e Connected Smart Cities.

