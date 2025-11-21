Recife é reconhecido em duas categorias de prêmio internacional com selo da ONU
No LivCom Awards, cidade conquistou a medalha de prata nas categorias The Whole City, que envolve ações de urbanismo, e Soluções e Tecnologias
Por
JC
Publicado em 21/11/2025 às 11:48
| Atualizado em 21/11/2025 às 11:53
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A Prefeitura do Recife foi reconhecida em duas categorias do Prêmio Internacional para Comunidades Habitáveis (LivCom Awards), realizado nesta sexta-feira (21), na Turquia. A competição, que tem selo da ONU, recebeu 281 inscrições de 52 países.
O Recife conquistou a medalha de prata nas categorias The Whole City e Soluções e Tecnologias.
Na primeira, foram avaliadas iniciativas relacionadas ao envelhecimento ativo, envolvendo ações de urbanismo, saúde, assistência social, direitos humanos, meio ambiente e cultura. Entre os programas apresentados pela gestão municipal estão o Calçada Legal, casas de acolhimento para idosos, grupos de convivência, atividades culturais e unidades de atendimento específicas.
Na categoria Soluções e Tecnologias, o destaque foi a atuação dos Centros Comunitários da Paz (Compaz), que oferecem programação cultural e esportiva voltada a diferentes faixas etárias e comunidades, incluindo exposições e batalhas de brega funk.
Envelhecimento Saudável
Durante o evento, o Recife também recebeu o selo de Cidade Piloto para o Envelhecimento Saudável, concedido a cinco cidades no mundo. A capital pernambucana ficou ainda entre as finalistas em outras duas categorias, ao lado de cidades como Viena, Liverpool e Dubai.
Segundo a prefeitura, entre 2021 e 2025, o município acumulou mais de dez premiações internacionais em diferentes áreas de gestão pública, incluindo reconhecimentos de organismos como ONU, Unesco e entidades como Bloomberg e Connected Smart Cities.
Saiba como assistir aos Videocasts do JC