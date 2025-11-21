4 lugares para o Coworking no Recife: Saiba onde encontrar Wi-Fi e conforto
Descubra onde encontrar o equilíbrio perfeito entre produtividade, conforto e os melhores cafés da capital pernambucana. Veja a seguir
Clique aqui e escute a matéria
A ascensão do trabalho remoto e o crescimento do ecossistema de startups e tecnologia em Pernambuco têm transformado como os recifenses encaram o escritório.
Longe das paredes corporativas, a busca por ambientes inspiradores, com boa conexão Wi-Fi e, crucialmente, um café de qualidade, tornou-se a nova prioridade para profissionais autônomos, freelancer e empreendedores.
A capital pernambucana, rica em charme e história, oferece uma variedade surpreendente de espaços que conseguem harmonizar o aconchego de uma cafeteria com a funcionalidade de um coworking. Este movimento não somente diversifica as opções de trabalho, mas também impulsiona a cultura gastronômica local.
Encontrar o local ideal para focar exige mais do que somente uma tomada disponível; é preciso que o ambiente reflita o nível de concentração necessário para a sua tarefa. Seja você um programador em busca de silêncio ou um designer que se inspira no burburinho criativo, Recife tem um refúgio.
Estes espaços selecionados não são apenas pontos de venda de café, mas sim verdadeiros hubs de produtividade, pensados para quem precisa de flexibilidade sem abrir mão do conforto. Eles representam a fusão da vida boêmia e gastronômica da cidade com as novas demandas do mercado de trabalho.
Pensando em auxiliar você, profissional que busca o casamento perfeito entre uma xícara fumegante e uma mesa confortável para sua jornada de trabalho, preparamos uma curadoria dos lugares que se destacam por oferecer a melhor infraestrutura para quem trabalha remotamente.
De charmosos cafés de bairro a sofisticados coworkings com planos diários, a cidade do frevo prova que produtividade pode, sim, ter sabor e um visual incrível.
4 lugares para trabalhar e tomar um bom café no Recife
O cenário gastronômico e de espaços de trabalho compartilhado em Recife é dinâmico. Para esta lista, focamos em locais que combinam boa avaliação do café, conforto para longas jornadas e flexibilidade de acesso. Confira a seguir:
1. Degutti Recife
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O Degutti nasceu para ser mais do que um café. Somos um espaço completo que une gastronomia, coworking e serviços empresariais em um ambiente acolhedor e bem localizado. Funcionamos todos os dias, das 8h às 22h, oferecendo praticidade e comodidade para nossos clientes.
No térreo, nosso restaurante conta com um cardápio variado que atende café da manhã, almoço e jantar, sempre com atendimento de excelência e a possibilidade de reservas para aniversários, confraternizações e eventos especiais.
No primeiro andar, oferecemos um coworking composto exclusivamente por salas privativas, todas equipadas com Wi-Fi de link dedicado, ar condicionado, tv smart e para mais comodidade todo nosso cardápio do restaurante pode ser servido no coworking, garantindo estabilidade, privacidade e produtividade para profissionais e empresas.
Também disponibilizamos o serviço de endereço fiscal, ideal para quem busca credibilidade e um local seguro e estruturado para registrar sua atividade.
Nosso compromisso é entregar conforto, praticidade e uma experiência que faz cada cliente se sentir em casa.
Serviço
Degutti Recife
Endereço: Rua Professor Mário de Castro, 361, Boa Viagem - PE
Funcionamento: segunda a sexta 7h30 às 22h e sábado e domingo 8h às 22h
Instagram: @degutti_recife
Reservas e informações: (81) 981054033 ou (81) 981504033
2. Bendito Momento
O coworking funciona da seguinte forma: R$20,00 por hora, com 50% do valor revertido em consumação, com todo cardápio liberado.
As estações são individuais, possuem tomadas independentes, Wi-Fi rápido.
O Coworking é um ambiente compartilhado, várias pessoas dividem o mesmo espaço para trabalhar ou estudar, por esse motivo estipulamos algumas regras de convívio, como, por exemplo, evitar vídeo-conferências.
Além disso, caso precise fazer reuniões, também temos salas disponíveis, com capacidade para até 12 pessoas, a R$80,00 por hora, também com 50% revertido em consumo.
Obs: Todo o consumo deverá ser no próprio estabelecimento.
Serviço
Bendito Momento
Endereço: Dom Manoel da Costa 349, Madalena - Recife
Funcionamento: segunda a sexta 8h às 20h e sábado 9h às 20h
Instagram: @benditomomentocafe
Reservas e informações: (81) 3090-3375
3. Saltim café & tal
No Saltim, o coworking acontece naturalmente. A casa dispõe de mesas orgânicas próximas às tomadas e também de assentos individuais no nosso cantinho do sofá - uma opção mais intimista, porém sem tomadas por perto.
A atmosfera do café é acolhedora e tranquila, pensada para ser um respiro em meio à rotina. É possível encontrar cafés especiais e um cardápio que já vem recebendo muitos elogios, cheio de delícias que acompanham bem tanto o trabalho quanto uma pausa merecida. Além de possuir combos de café da manhã e brunch.
O Wi-Fi é liberado e não há consumação mínima para uso do espaço. Para quem precisa espairecer entre uma call e outra, temos um terraço ao ar livre que garante um ar fresco e uma vista gostosa.
Todos são muito bem-vindos para vir conhecer, trabalhar, tomar um café e aproveitar a experiência do Saltim.
Serviço
Saltim café & tal
Endereço: Rua Carlos Pereira Falcão, 311 – Boa Viagem, Recife - PE
Funcionamento: todos os dias, das 8h às 20h
Instagram: @saltim.cafe
Reservas e informações: (81) 99225-4545
4. Celeste Café
A cafeteria Celeste Café, ligada ao tradicional grupo Varejão do Estudante, não é somente um ponto de encontro, mas sim uma emocionante homenagem à matriarca da família.
Tudo começou com uma memória afetiva profunda. A cafeteria foi criada como uma homenagem à avó do fundador, Dona Celeste, que morava na Boa Vista, bairro onde a família também manteve negócios por décadas.
Com um ótimo ambiente, bastante confortável e agradável para realizar um home office tranquilo.
Serviço
Celeste Café
Endereço: Av. Manoel Borba, 292 - A - Boa Vista, Recife (Na Livraria do Jardim)
Funcionamento: de segunda a sexta de 8h às 19h, sábado de 8h às 18h e domingo de 8h às 14h
Instagram: @celestecafeoficial
Reservas e informações: (81) 99642-2032