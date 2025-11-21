4 lugares para o Coworking no Recife: Saiba onde encontrar Wi-Fi e conforto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra onde encontrar o equilíbrio perfeito entre produtividade, conforto e os melhores cafés da capital pernambucana. Veja a seguir

Clique aqui e escute a matéria

A ascensão do trabalho remoto e o crescimento do ecossistema de startups e tecnologia em Pernambuco têm transformado como os recifenses encaram o escritório.

Longe das paredes corporativas, a busca por ambientes inspiradores, com boa conexão Wi-Fi e, crucialmente, um café de qualidade, tornou-se a nova prioridade para profissionais autônomos, freelancer e empreendedores.

A capital pernambucana, rica em charme e história, oferece uma variedade surpreendente de espaços que conseguem harmonizar o aconchego de uma cafeteria com a funcionalidade de um coworking. Este movimento não somente diversifica as opções de trabalho, mas também impulsiona a cultura gastronômica local.



Encontrar o local ideal para focar exige mais do que somente uma tomada disponível; é preciso que o ambiente reflita o nível de concentração necessário para a sua tarefa. Seja você um programador em busca de silêncio ou um designer que se inspira no burburinho criativo, Recife tem um refúgio.

Estes espaços selecionados não são apenas pontos de venda de café, mas sim verdadeiros hubs de produtividade, pensados para quem precisa de flexibilidade sem abrir mão do conforto. Eles representam a fusão da vida boêmia e gastronômica da cidade com as novas demandas do mercado de trabalho.



Pensando em auxiliar você, profissional que busca o casamento perfeito entre uma xícara fumegante e uma mesa confortável para sua jornada de trabalho, preparamos uma curadoria dos lugares que se destacam por oferecer a melhor infraestrutura para quem trabalha remotamente.

De charmosos cafés de bairro a sofisticados coworkings com planos diários, a cidade do frevo prova que produtividade pode, sim, ter sabor e um visual incrível.

4 lugares para trabalhar e tomar um bom café no Recife

O cenário gastronômico e de espaços de trabalho compartilhado em Recife é dinâmico. Para esta lista, focamos em locais que combinam boa avaliação do café, conforto para longas jornadas e flexibilidade de acesso. Confira a seguir:

1. Degutti Recife

Cafeteria Degutti no Recife - Divulgação

O Degutti nasceu para ser mais do que um café. Somos um espaço completo que une gastronomia, coworking e serviços empresariais em um ambiente acolhedor e bem localizado. Funcionamos todos os dias, das 8h às 22h, oferecendo praticidade e comodidade para nossos clientes.

No térreo, nosso restaurante conta com um cardápio variado que atende café da manhã, almoço e jantar, sempre com atendimento de excelência e a possibilidade de reservas para aniversários, confraternizações e eventos especiais.

No primeiro andar, oferecemos um coworking composto exclusivamente por salas privativas, todas equipadas com Wi-Fi de link dedicado, ar condicionado, tv smart e para mais comodidade todo nosso cardápio do restaurante pode ser servido no coworking, garantindo estabilidade, privacidade e produtividade para profissionais e empresas.

Também disponibilizamos o serviço de endereço fiscal, ideal para quem busca credibilidade e um local seguro e estruturado para registrar sua atividade.

Nosso compromisso é entregar conforto, praticidade e uma experiência que faz cada cliente se sentir em casa.

Serviço

Degutti Recife

Endereço: Rua Professor Mário de Castro, 361, Boa Viagem - PE

Funcionamento: segunda a sexta 7h30 às 22h e sábado e domingo 8h às 22h

Instagram: @degutti_recife

Reservas e informações: (81) 981054033 ou (81) 981504033

2. Bendito Momento

Cafeteria Bendito Momento Café no Recife - Divulgação

O coworking funciona da seguinte forma: R$20,00 por hora, com 50% do valor revertido em consumação, com todo cardápio liberado.

As estações são individuais, possuem tomadas independentes, Wi-Fi rápido.



O Coworking é um ambiente compartilhado, várias pessoas dividem o mesmo espaço para trabalhar ou estudar, por esse motivo estipulamos algumas regras de convívio, como, por exemplo, evitar vídeo-conferências.

Além disso, caso precise fazer reuniões, também temos salas disponíveis, com capacidade para até 12 pessoas, a R$80,00 por hora, também com 50% revertido em consumo.

Obs: Todo o consumo deverá ser no próprio estabelecimento.

Serviço

Bendito Momento

Endereço: Dom Manoel da Costa 349, Madalena - Recife

Funcionamento: segunda a sexta 8h às 20h e sábado 9h às 20h

Instagram: @benditomomentocafe

Reservas e informações: (81) 3090-3375

3. Saltim café & tal

Cafeteria Saltim café &tal no Recife - Divulgação

No Saltim, o coworking acontece naturalmente. A casa dispõe de mesas orgânicas próximas às tomadas e também de assentos individuais no nosso cantinho do sofá - uma opção mais intimista, porém sem tomadas por perto.

A atmosfera do café é acolhedora e tranquila, pensada para ser um respiro em meio à rotina. É possível encontrar cafés especiais e um cardápio que já vem recebendo muitos elogios, cheio de delícias que acompanham bem tanto o trabalho quanto uma pausa merecida. Além de possuir combos de café da manhã e brunch.

Café com afeto: 4 cafeterias aconchegantes para conhecer no Grande Recife

Festival "Eu Amo Café" celebra 5 anos com 31 cafeterias participantes em Pernambuco Leia Também

O Wi-Fi é liberado e não há consumação mínima para uso do espaço. Para quem precisa espairecer entre uma call e outra, temos um terraço ao ar livre que garante um ar fresco e uma vista gostosa.

Todos são muito bem-vindos para vir conhecer, trabalhar, tomar um café e aproveitar a experiência do Saltim.

Serviço

Saltim café & tal

Endereço: Rua Carlos Pereira Falcão, 311 – Boa Viagem, Recife - PE

Funcionamento: todos os dias, das 8h às 20h

Instagram: @saltim.cafe

Reservas e informações: (81) 99225-4545

4. Celeste Café

Cafeteria Celeste Café no Recife - Divulgação

A cafeteria Celeste Café, ligada ao tradicional grupo Varejão do Estudante, não é somente um ponto de encontro, mas sim uma emocionante homenagem à matriarca da família.

Tudo começou com uma memória afetiva profunda. A cafeteria foi criada como uma homenagem à avó do fundador, Dona Celeste, que morava na Boa Vista, bairro onde a família também manteve negócios por décadas.

Com um ótimo ambiente, bastante confortável e agradável para realizar um home office tranquilo.

Serviço

Celeste Café

Endereço: Av. Manoel Borba, 292 - A - Boa Vista, Recife (Na Livraria do Jardim)

Funcionamento: de segunda a sexta de 8h às 19h, sábado de 8h às 18h e domingo de 8h às 14h

Instagram: @celestecafeoficial

Reservas e informações: (81) 99642-2032