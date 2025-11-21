fechar
Após rejeição, Rodrigo Bocardi assina contrato com SBT

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/11/2025 às 8:52
Rodrigo Bocardi, jornalista, assinou contrato com o SBT para algo inusitado: participar do quadro Show do Milhão, no Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel.

A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, que aponta que o jornalista vai participar da versão celebridades do quadro. O humorista Wellington Muniz, o Ceará, também está confirmado na atração. Ao que tudo indica, serão apenas quatro episódios. A emissora também não pretende descartar o Show do Milhão com anônimos.

Em janeiro, Rodrigo Bocardi viu sua carreira desabar após ser demitido pela Globo. Em nota, a emissora justificou dizendo que o jornalista “descumpriu normas éticas do Jornalismo da Globo”. Ele chegou a ser sondado pelo SBT, mas as negociações perderam o fôlego rapidamente.

Recentemente, Rodrigo Bocardi deu a entender, numa entrevista a Celso Giunti, que teria processado a Globo pela demissão por justa causa. Porém, após a repercussão, negou a informação.

