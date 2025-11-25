Virginia Fonseca fala sobre namoro com Vini Jr. e revela diferenças ao casamento com Zé Felipe
Virginia Fonseca abriu o coração sobre seu relacionamento com Vini Jr., com quem oficializou no final do último mês de outubro. Intensa, a apresentadora contou como funciona o contato com o jogador de futebol, que atualmente mora em Madrid, na Espanha, enquanto ela reside no Brasil.
Em entrevista à revista Quem, a influenciadora digital detalhou: “Nos conhecemos, ficamos conversando por um mês para depois a gente encontrar, daí começamos a namorar e agora a gente está vivendo a fase do namoro, calmo”, iniciou.
“A gente se liga e conversa o dia inteiro no WhatsApp. À distância tem que ser assim. Tanto eu, quanto ele, estamos dispostos a encarar esse desafio e fazer dar certo”, declarou Virginia Fonseca. Sincera, a comandante do Sabadou, do SBT, apontou que há uma grande diferença na relação com Vini Jr., e com o seu ex-marido, o cantor Zé Felipe.
“Meu relacionamento com o Zé foi muito intenso. Tanto eu, quanto ele, somos muito intensos. Então, quando a gente começou foi um turbilhão (de coisas); quando eu vi, já estava grávida e casada. Não vivemos essa fase de namoro, que agora estou vivendo com o Vini”, explicou ela.
