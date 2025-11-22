Zé Felipe canta para o filho e reação dele surpreende
Na sexta-feira (21), o cantor Zé Felipe, de 27 anos, aproveitou uma folga para curtir momentos especiais ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do antigo relacionamento com Virginia Fonseca. O artista compartilhou imagens em família, mostrando uma interação carinhosa com o caçula, que chamou atenção dos seguidores.
O pequeno, que havia dado seus primeiros passos recentemente, apareceu em pé diante de um sofá enquanto o pai cantava a clássica “Quem Dorme É O Leão”. A música, eternizada em uma animação de sucesso nos anos 1990, deixou José Leonardo animado, que tentava se aproximar ainda mais do sertanejo.
Ao conseguir subir no sofá, o menino pulou nos braços do pai, levando Zé Felipe a brincar: “Você está abraçando forte, hein, José?”. Logo depois, o pequeno balbuciou “papa” e voltou a abraçar o cantor, arrancando risos.
Nas redes sociais, os internautas se encantaram com o momento. Um admirador comentou: “Ele vai ser cantor, aguardem! Ele é doido por música”. Outro destacou: “É nítido que os filhos são apaixonados por ele”. Houve ainda quem elogiasse a cena, escrevendo: “Tão carinhoso com o papai dele” e “Que cena mais linda”, reforçando o carinho do público pelo artista e sua família.
