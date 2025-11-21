Virginia Fonseca reage com ciúmes após fotos de Vini Jr. sem camisa
Comentário divertido da influenciadora movimenta as redes enquanto campanha do jogador repercute; confira agora as declarações da empresária
Vini Jr. voltou a dominar as redes sociais nesta quinta, 20 de novembro, ao divulgar fotos e um vídeo da nova campanha de perfumes que protagoniza.
O atacante do Real Madrid apareceu sem camisa nos registros e, como era esperado, atraiu uma enxurrada de comentários dos seguidores.
Pouco depois, Virginia Fonseca entrou na conversa e ajudou a aumentar ainda mais o burburinho. A apresentadora do SBT comentou a postagem do namorado com humor e um toque de ciúmes. “Vai vestir uma camiseta”, escreveu, gerando risadas do público que acompanha o casal.
O comentário dela reacendeu a curiosidade dos fãs sobre o relacionamento, oficializado no fim de outubro.
Na época, Vini preparou um pedido de namoro romântico, com balões e pétalas de rosas espalhadas pela cama, reforçando o clima apaixonado.