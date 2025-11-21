fechar
Celebridades |

Virginia Fonseca reage com ciúmes após fotos de Vini Jr. sem camisa

Comentário divertido da influenciadora movimenta as redes enquanto campanha do jogador repercute; confira agora as declarações da empresária

Por Bianca Tavares Publicado em 21/11/2025 às 10:43 | Atualizado em 21/11/2025 às 10:48
Imagem de Virginia Fonseca e Vini Jr.
Imagem de Virginia Fonseca e Vini Jr. - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Vini Jr. voltou a dominar as redes sociais nesta quinta, 20 de novembro, ao divulgar fotos e um vídeo da nova campanha de perfumes que protagoniza.

O atacante do Real Madrid apareceu sem camisa nos registros e, como era esperado, atraiu uma enxurrada de comentários dos seguidores.

Pouco depois, Virginia Fonseca entrou na conversa e ajudou a aumentar ainda mais o burburinho. A apresentadora do SBT comentou a postagem do namorado com humor e um toque de ciúmes. “Vai vestir uma camiseta”, escreveu, gerando risadas do público que acompanha o casal.

Leia Também

O comentário dela reacendeu a curiosidade dos fãs sobre o relacionamento, oficializado no fim de outubro.

Na época, Vini preparou um pedido de namoro romântico, com balões e pétalas de rosas espalhadas pela cama, reforçando o clima apaixonado.

Leia também

Influenciador Vittor Fernando revela motivos do atentado a tiros que quase tirou sua vida
Celebridades

Influenciador Vittor Fernando revela motivos do atentado a tiros que quase tirou sua vida
Mãe de Ana Castela curte crítica ao namoro de Virginia e Vini Jr. e web reage
Celebridades

Mãe de Ana Castela curte crítica ao namoro de Virginia e Vini Jr. e web reage

Compartilhe

Tags