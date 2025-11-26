Gustavo Mioto fala sobre vida amorosa e curiosidade do público após término com Ana Castela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gustavo Mioto fez revelações sobre o atual momento da vida amorosa. O cantor, que está publicamente solteiro desde o relacionamento de idas e vindas com Ana Castela, reagiu acerca da curiosidade constante do público pelo assunto.

“Vida pública é isso aí, né? Não tem muito o que fazer. Quando sai algo que fiz, eu sustento. No fim das contas, dou satisfação para quem acho que devo. Mas tem saído muita coisa que não aconteceu também”, disse o sertanejo, em entrevista ao jornal Extra.

Discreto, Gustavo Mioto tem dado despistadas sobre possíveis novos relacionamentos, e surgiram rumores recentes de que ele teria ficado com a atriz Maya Aniceto, com quem contracenará em Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, primeira novela vertical do Globoplay.

Em meio aos rumores, o artista admitiu: “Sinto falta de poder sair sem ter alguém com um telefone tirando foto minha escondida, ou ver um flash de repente em minha direção. Então, a vida de solteiro acaba acontecendo meio ‘Tartarugas Ninjas’ nos esgotos, às escondidas”, declarou.

