Amiga de Ana Castela desabafa após polêmica sobre Virginia Fonseca
Ana Luiza Sanches diz que não atacou a influenciadora e afirma que a situação fugiu do controle após viralização do comentário nas redes sociais
Ana Luiza Sanches, amiga de Ana Castela, decidiu se pronunciar depois de se envolver em uma polêmica com Virginia Fonseca.
Tudo começou quando um comentário atribuído a ela circulou pelas redes e ganhou força no Instagram.
No registro que viralizou, Ana Luiza supostamente disse: “Três filhos nas costas e sujeita a esse papelão com um vídeo baixo desses”. A frase gerou repercussão imediata e colocou o nome dela em meio a um debate acalorado.
Após a repercussão, ela tentou esclarecer a situação e afirmou que não fazia sentido relacionar seu comentário ao nome de Ana Castela.
“Não faz sentido nenhum, não teve motivo de vincular o nome da Ana com o da Virginia, foi um comentário que eu fiz e detalhe eu acompanho a Virginia muito antes de conhecer a Ana. Que coisa chata! Eu to de saco cheio, não vou falar mais sobre isso”, explicou.