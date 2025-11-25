fechar
Boo Unzueta abre o jogo e revela motivo de ter saído do PodDelas

A influenciadora revelou detalhes sobre a saída de um dos podcasts mais famosos do Brasil, que comandava ao lado de Tata Estaniecki

Por Bianca Tavares Publicado em 25/11/2025 às 11:45
Imagem de Boo Unzueta
Imagem de Boo Unzueta - Reprodução/Redes Sociais

Depois de muito burburinho dos internautas, Boo Unzueta finalmente revelou o motivo da sua saída do PodDelas, que comandava ao lado da influencidora Tata Estaniecki.

Em uma entrevista para o programa da Blogueirinha, Boo comentou que tudo aconteceu pela falta de renovação do contrato por parte da empresa.

Ainda de acordo com a influenciadora, Tata foi a comunicadora do acontecimento.

"Não teve a intenção de renovação do meu contrato, por parte da empresa mesmo. Uma reformulação [...] está tudo bem, eu entendo que é um ciclo natural do projeto. [...] Ela falou numa conversa, reunião", afirmou Boo.

A blogueirinha aproveitou para perguntar se concorda com a decisão, com o que ouviu de resposta: "Não sei".

