Boo Unzueta abre o jogo e revela motivo de ter saído do PodDelas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A influenciadora revelou detalhes sobre a saída de um dos podcasts mais famosos do Brasil, que comandava ao lado de Tata Estaniecki

Clique aqui e escute a matéria

Depois de muito burburinho dos internautas, Boo Unzueta finalmente revelou o motivo da sua saída do PodDelas, que comandava ao lado da influencidora Tata Estaniecki.

Em uma entrevista para o programa da Blogueirinha, Boo comentou que tudo aconteceu pela falta de renovação do contrato por parte da empresa.

Leia Também Virginia Fonseca faz comparação entre namoro com Vini Jr. e Zé Felipe

Ainda de acordo com a influenciadora, Tata foi a comunicadora do acontecimento.

"Não teve a intenção de renovação do meu contrato, por parte da empresa mesmo. Uma reformulação [...] está tudo bem, eu entendo que é um ciclo natural do projeto. [...] Ela falou numa conversa, reunião", afirmou Boo.

A blogueirinha aproveitou para perguntar se concorda com a decisão, com o que ouviu de resposta: "Não sei".