fechar
Celebridades | Notícia

Virginia Fonseca faz comparação entre namoro com Vini Jr. e Zé Felipe

A influenciadora compartilhou sua visão sobre a dinâmica dos seus dois últimos relacionamentos, com Zé Felipe e Vini Jr.; confira a declaração

Por Bianca Tavares Publicado em 25/11/2025 às 11:24
Imagem de Virginia Fonseca e Vini Jr.
Imagem de Virginia Fonseca e Vini Jr. - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Durante uma entrevista para revista Quem, a influenciadora Virginia Fonseca fez uma comparação entre os seus dois últimos relacionamentos, Zé Felipe e Vini Jr.

A empresária revelou que a relação entre ela e o atleta é muito menos caótica e leve, com um ritmo diferente.

Leia Também

“Ficamos conversando por um mês para depois a gente se encontrar, daí começamos a namorar e agora a gente está vivendo a fase do namoro, calmo”, contou Virginia.

Já sobre Zé Felipe, a influenciadora revelou que não teve tempo para assimilar os acontecimentos: “Meu relacionamento com o Zé foi muito intenso. Tanto eu, quanto ele, somos muito intensos. Não vivemos essa fase de namoro, que agora estou vivendo com o Vini”, finalizou.

Leia também

Virginia Fonseca fala sobre namoro com Vini Jr. e revela diferenças ao casamento com Zé Felipe
Vini Jr.

Virginia Fonseca fala sobre namoro com Vini Jr. e revela diferenças ao casamento com Zé Felipe
Influenciador Vittor Fernando revela motivos do atentado a tiros que quase tirou sua vida
Celebridades

Influenciador Vittor Fernando revela motivos do atentado a tiros que quase tirou sua vida

Compartilhe

Tags