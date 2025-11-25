Virginia Fonseca faz comparação entre namoro com Vini Jr. e Zé Felipe
A influenciadora compartilhou sua visão sobre a dinâmica dos seus dois últimos relacionamentos, com Zé Felipe e Vini Jr.; confira a declaração
Durante uma entrevista para revista Quem, a influenciadora Virginia Fonseca fez uma comparação entre os seus dois últimos relacionamentos, Zé Felipe e Vini Jr.
A empresária revelou que a relação entre ela e o atleta é muito menos caótica e leve, com um ritmo diferente.
“Ficamos conversando por um mês para depois a gente se encontrar, daí começamos a namorar e agora a gente está vivendo a fase do namoro, calmo”, contou Virginia.
Já sobre Zé Felipe, a influenciadora revelou que não teve tempo para assimilar os acontecimentos: “Meu relacionamento com o Zé foi muito intenso. Tanto eu, quanto ele, somos muito intensos. Não vivemos essa fase de namoro, que agora estou vivendo com o Vini”, finalizou.