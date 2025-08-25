Virgínia Fonseca revela dieta e quantidade de ovos impressiona

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Virginia Fonseca surpreende ao mostrar rotina fitness com selfie pós-treino e um almoço inusitado de dez ovos, lembrando dieta de Gracyanne

Clique aqui e escute a matéria

Virginia Fonseca, 26, mostrou aos seguidores detalhes de sua rotina fitness nesta segunda-feira, incluindo o "almocinho" nada básico, com direito a dez ovos no prato.

Após o treino, a influenciadora registrou uma selfie no espelho da academia, exibindo as pernas definidas e o abdômen marcado. "De hoje foi", escreveu na legenda, celebrando mais um dia de exercícios.

Almoço de Virgínia Fonseca - Reprodução/Redes Sociais

O que mais chamou atenção, porém, foi a refeição pós-treino: um almoço composto por dez ovos. A dieta acabou lembrando os hábitos de Gracyanne Barbosa, conhecida por seu alto consumo de ovos.

Em entrevista ao Splash, Gracy contou que já chegou a comer 40 ovos por dia, mas reduziu para 20 durante sua participação na Dança dos Famosos.