Celebridades | Notícia

Virgínia Fonseca revela dieta e quantidade de ovos impressiona

Virginia Fonseca surpreende ao mostrar rotina fitness com selfie pós-treino e um almoço inusitado de dez ovos, lembrando dieta de Gracyanne

Por Alice Lins Publicado em 25/08/2025 às 23:22
Influenciadora Virgínia Fonseca
Influenciadora Virgínia Fonseca - Reprodução/Redes Sociais

Virginia Fonseca, 26, mostrou aos seguidores detalhes de sua rotina fitness nesta segunda-feira, incluindo o "almocinho" nada básico, com direito a dez ovos no prato.

Após o treino, a influenciadora registrou uma selfie no espelho da academia, exibindo as pernas definidas e o abdômen marcado. "De hoje foi", escreveu na legenda, celebrando mais um dia de exercícios.

Reprodução/Redes Sociais
Almoço de Virgínia Fonseca - Reprodução/Redes Sociais

O que mais chamou atenção, porém, foi a refeição pós-treino: um almoço composto por dez ovos. A dieta acabou lembrando os hábitos de Gracyanne Barbosa, conhecida por seu alto consumo de ovos.

Em entrevista ao Splash, Gracy contou que já chegou a comer 40 ovos por dia, mas reduziu para 20 durante sua participação na Dança dos Famosos.

