Virgínia Fonseca revela dieta e quantidade de ovos impressiona

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Virginia Fonseca, 26, mostrou aos seguidores detalhes de sua rotina fitness nesta segunda-feira, incluindo o "almocinho" nada básico, com direito a dez ovos no prato.
Após o treino, a influenciadora registrou uma selfie no espelho da academia, exibindo as pernas definidas e o abdômen marcado. "De hoje foi", escreveu na legenda, celebrando mais um dia de exercícios.
O que mais chamou atenção, porém, foi a refeição pós-treino: um almoço composto por dez ovos. A dieta acabou lembrando os hábitos de Gracyanne Barbosa, conhecida por seu alto consumo de ovos.
Em entrevista ao Splash, Gracy contou que já chegou a comer 40 ovos por dia, mas reduziu para 20 durante sua participação na Dança dos Famosos.