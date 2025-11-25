Atriz de Três Graças revela planos de ser mãe e expõe decisão íntima: “É importante”

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 25/11/2025 às 9:38
Barbara Reis abriu o coração sobre a vida pessoal, e confessou que possui o desejo de emplacar a maternidade. A atriz, no ar na novela Três Graças, da Globo, interpreta Lena, uma mulher bem-sucedida profissionalmente, mas frustrada por não realizar o sonho de ser mãe.

Em entrevista ao portal Gshow, a artista não escondeu que não descarta a possibilidade de engravidar. “É um objetivo, mas não é uma corrida. Quero ser mãe quando a vida e o coração caminharem juntos. E acredito que serei aquela mãe que incentiva o filho a ser livre e amoroso. Imperfeita, mas muito presente”, disse.

“É importante”

Barbara Reis contou que, após anos de relacionamento com Raphael Najan, com quem é casada atualmente, optou por congelar os óvulos. “Eu congelei. Foi uma escolha consciente e libertadora. Quis me dar ao direito de escolher quando — e se — quero ser mãe. Ter autonomia sobre o meu corpo e meu futuro é importante para mim”, afirmou.

Segundo ela, falar sobre aumentar a família é visto como uma forma respeitosa. “A forma como ele vive a paternidade diz muito sobre o coração que tem. Ele é amoroso, presente, responsável — e isso me encanta. Nós conversamos sobre o futuro com leveza e respeito. Os planos existem, mas sem pressa: cada passo no nosso tempo, com cuidado à família que já existe“, explicou Barbara.

