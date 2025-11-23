Novela da Globo com Gustavo Mioto como protagonista ganha data de estreia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A novela vertical, Cinderela e o Segrego do Pobre Milionário, que tem Gustavo Mioto como protagonista, vai ser lançada dia 12 de dezembro, com 50 capítulos, de apenas dois minutos.

Basicamente, a trama conta a história de Diego (Gustavo Mioto), um milionário que se finge de pobre para conquistar a jovem Cindy (Maya Aniceto), uma mãe solo e que tem talento na música.

Por falar em novela vertical, Tudo Por Uma Segunda Chance, que tem Jade Picon de vilã e Daniel Rangel de mocinho, estreia dia 25 de novembro. A trama também conta com Vanessa Gerbelli, Debora Ozório, Ruan Aguiar e Isacque Lopes.

A novela Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário será disponibilizada no Globoplay. Os sete primeiros capítulos serão compartilhados gratuitamente, os outros somente para assinantes na plataforma.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br