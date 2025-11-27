fechar
Após polêmica com Narcisa, Tiago Barnabé adota novo nome para personagem

Saiba qual é o novo nome adotado por Tiago Barnabé após divergências com Narcisa, que revelou já ter sido prejudicada em campanhas publicitárias

Por Bianca Tavares Publicado em 27/11/2025 às 15:05
Imagem de Narcisa Tamborindeguy
Imagem de Narcisa Tamborindeguy - Reprodução/Instagram

Depois da socialite Narcisa Tamborindeguy aparecer durante uma entrevista para o "De Frente com a Blogueirinha" para reclamar sobre o uso do seu nome para campanhas publicitárias por Tiago Barnabé, o humorista resolveu apostar em um novo nome para seu personagem.

Durante a exibição de uma ação da Black Friday, no SBT, "Narcisa" foi deixada de lado para dar lugar a "Barnabela", nome escolhido por Tiago.

