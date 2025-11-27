fechar
Os Estranhos: Capítulo 3 ganha teaser misterioso e data de estreia

Por Observatório do Cinema Publicado em 27/11/2025 às 15:02
O primeiro teaser de Os Estranhos: Capítulo 3 parece revelar quem pode assumir o lugar da Garota Pin-Up no capítulo final da trilogia de terror. A possibilidade surge após os eventos de Os Estranhos: Capítulo 2, quando Maya (Madelaine Petsch) mata Shelly – também conhecida como Garota Pin-Up, vivida por Ema Horvath – abrindo caminho para uma sucessora.

Agora, a Lionsgate divulgou a primeira prévia do terceiro filme – veja mais abaixo – sugerindo que uma nova Garota Pin-Up está prestes a surgir enquanto Maya continua sendo perseguida pelo Homem da Máscara e por Dollface. O teaser mostra a protagonista em locais isolados, ensanguentada e em constante estado de tensão. A narração em off revela um diálogo entre Maya e o xerife Rotter (Richard Brake), enquanto ambos estão dentro de um carro.

A prévia segue mostrando os Estranhos sequestrando e atormentando novas vítimas, preservando o tom cruel característico da franquia. Em meio às cenas, o vídeo insinua que alguém – aparentemente a própria Maya – pode assumir o manto da Garota Pin-Up após os eventos traumáticos do segundo filme. Ainda assim, o teaser mantém o suspense, deixando a identidade da nova figura mascarada em aberto.

O trailer termina confirmando a data de estreia de Os Estranhos: Capítulo 3: 6 de fevereiro de 2026.

Confira abaixo:

Tudo sobre Os Estranhos: Capítulo 2

De acordo com a sinopse, “Os mascarados estão de volta, mais brutais e implacáveisdo que nunca. Quando descobrem que uma de suas vítimas, Maya (Madelaine Petsch), ainda está viva, eles retornam para terminar o que começaram. Presa em um pesadelo sem fim, sem ninguém em quem confiar, Maya se torna presa em uma caçada macabra, enquanto os Estranhos, movidos por uma sede insaciável de violência, a perseguem implacavelmente, prontos para destruir qualquer um que cruze o caminho”.

Gabriel Basso (Agente Noturno) e Ema Horvath (O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder) também estão no elenco.

A dupla Alan R. Cohen & Alan Freedland escreveu o roteiro, enquanto a direção ficou a cargo de Renny Harlin.

