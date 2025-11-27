Os Estranhos: Capítulo 3 ganha teaser misterioso e data de estreia
O primeiro teaser de Os Estranhos: Capítulo 3 parece revelar quem pode assumir o lugar da Garota Pin-Up no capítulo final da trilogia de terror. A possibilidade surge após os eventos de Os Estranhos: Capítulo 2, quando Maya (Madelaine Petsch) mata Shelly – também conhecida como Garota Pin-Up, vivida por Ema Horvath – abrindo caminho para uma sucessora.
Agora, a Lionsgate divulgou a primeira prévia do terceiro filme – veja mais abaixo – sugerindo que uma nova Garota Pin-Up está prestes a surgir enquanto Maya continua sendo perseguida pelo Homem da Máscara e por Dollface. O teaser mostra a protagonista em locais isolados, ensanguentada e em constante estado de tensão. A narração em off revela um diálogo entre Maya e o xerife Rotter (Richard Brake), enquanto ambos estão dentro de um carro.
A prévia segue mostrando os Estranhos sequestrando e atormentando novas vítimas, preservando o tom cruel característico da franquia. Em meio às cenas, o vídeo insinua que alguém – aparentemente a própria Maya – pode assumir o manto da Garota Pin-Up após os eventos traumáticos do segundo filme. Ainda assim, o teaser mantém o suspense, deixando a identidade da nova figura mascarada em aberto.
O trailer termina confirmando a data de estreia de Os Estranhos: Capítulo 3: 6 de fevereiro de 2026.
Confira abaixo: