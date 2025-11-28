Stranger Things: Ator compara relação de Vecna e Will com a de Harry Potter e Voldemort
Não há dúvidas de que a cena final do Volume 1 da 5ª temporada de Stranger Things deixou o público em choque. Mas, segundo Noah Schnapp, a inspiração para o tenso confronto entre Will e Vecna veio diretamente dos filmes de Harry Potter.
ATENÇÃO para spoilers do Volume 1 abaixo!
No encerramento da primeira parte da temporada, Vecna finalmente cruza a fronteira do Mundo Invertido e surge em Hawkins. Ele mantém Will suspenso no ar e explica seu plano de sequestrar as crianças da cidade para “remodelar o mundo”, lembrando ainda que foi o próprio Will quem lhe mostrou essa possibilidade anos atrás. Em seguida, Vecna retorna ao Mundo Invertido, deixando os Demogorgons encarregados de matar Will e seus amigos.
No entanto, ao canalizar suas emoções, Will consegue acessar os poderes de Vecna por meio da conexão entre eles e elimina os Demogorgons. Fica claro que aquilo que Vecna fez com o garoto em 1983 pode ser justamente o que levará à sua derrota – criando uma relação de dependência e espelhamento que soa familiar.
Em entrevista ao Deadline, Schnapp revelou que essa familiaridade foi proposital:
“Para o Will, começamos a entender os paralelos entre ele e o Vecna, e isso quase me pareceu muito Harry Potter”, disse. “Eu até voltei para rever os filmes, porque a relação Harry Potter-Voldemort parecia muito próxima da dinâmica entre Will e Vecna.”
O ator acrescentou que essas semelhanças ficarão ainda mais claras no Volume 2.
Além da inspiração narrativa, a influência visual também chamou atenção. Um fã publicou no Twitter uma comparação lado a lado entre uma cena do episódio 4 de Stranger Things 5 e um momento de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2. As imagens são surpreendentemente semelhantes, reforçando a referência assumida por Schnapp.
Confira abaixo:
