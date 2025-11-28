fechar
Stranger Things: Ator compara relação de Vecna e Will com a de Harry Potter e Voldemort

Por Observatório do Cinema Publicado em 28/11/2025 às 10:44
Não há dúvidas de que a cena final do Volume 1 da 5ª temporada de Stranger Things deixou o público em choque. Mas, segundo Noah Schnapp, a inspiração para o tenso confronto entre Will e Vecna veio diretamente dos filmes de Harry Potter.

ATENÇÃO para spoilers do Volume 1 abaixo!

No encerramento da primeira parte da temporada, Vecna finalmente cruza a fronteira do Mundo Invertido e surge em Hawkins. Ele mantém Will suspenso no ar e explica seu plano de sequestrar as crianças da cidade para “remodelar o mundo”, lembrando ainda que foi o próprio Will quem lhe mostrou essa possibilidade anos atrás. Em seguida, Vecna retorna ao Mundo Invertido, deixando os Demogorgons encarregados de matar Will e seus amigos.

No entanto, ao canalizar suas emoções, Will consegue acessar os poderes de Vecna por meio da conexão entre eles e elimina os Demogorgons. Fica claro que aquilo que Vecna fez com o garoto em 1983 pode ser justamente o que levará à sua derrota – criando uma relação de dependência e espelhamento que soa familiar.

Em entrevista ao Deadline, Schnapp revelou que essa familiaridade foi proposital:

“Para o Will, começamos a entender os paralelos entre ele e o Vecna, e isso quase me pareceu muito Harry Potter”, disse. “Eu até voltei para rever os filmes, porque a relação Harry Potter-Voldemort parecia muito próxima da dinâmica entre Will e Vecna.”

O ator acrescentou que essas semelhanças ficarão ainda mais claras no Volume 2.

Além da inspiração narrativa, a influência visual também chamou atenção. Um fã publicou no Twitter uma comparação lado a lado entre uma cena do episódio 4 de Stranger Things 5 e um momento de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2. As imagens são surpreendentemente semelhantes, reforçando a referência assumida por Schnapp.

Confira abaixo:

STRANGER THINGS

Sobre Stranger Things 5

A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.

Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.

O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

